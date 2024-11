Ezt tanácsolja minden szülőnek a világ egyik leggazdagabb embere

Warren Buffet minden idők egyik legsikeresebb befektetője, a Berkshire Hathaway vállalat vezetője, aki - írja a CNBC - most valamennyi szülőnek azt tanácsolja, anyagi helyzetüktől függetlenül biztosítsák felnőtt gyerekeik számára azt, hogy elolvashassák végrendeletüket, mielőtt aláírják.

Meg kell győződni róla, hogy mindegyikük mind a végrendeleti döntéseink mögött húzódó logikát, mind azt megérti, hogy milyen felelősség hárul rájuk halálunk után

– tanácsolja a szülőknek az omahai orákulum becenévvel is illetett, most 94 éves üzletember. Warren Buffett-nek jelenleg 150 milliárd dollár a vagyona, ezzel a világ leggazdagabbjai közé tartozik, de korábban voltak olyan időszakok is, amikor ő volt a világ legvagyonosabb embere. A befektetőnek három gyereke van.

Warren Buffett azt tanácsolja a szülőknek: mutassák és beszéljék meg végrendeletüket gyerekeikkel, mielőtt aláírják azt

Fotó: AFP/Johannes Eisele

Buffett szerint nem elég lehetőséget biztosítani a gyerekeknek arra, hogy átolvassák a végakaratot tartalmazó dokumentumot. Szerinte a szülőknek

nagyon figyelmesen meg kell hallgatniuk minden észrevételüket, aggályaikat, és lehetőség szerint a közösen kialakított megoldást be kell építeniük végrendeletükbe.

Úgy véli, valójában egyetlen szülő sem akarja gyerekét kitenni annak a helyzetnek, hogy halála után, amikor a gyerek a végrendelet előírásait szem előtt tartva akar cselekedni, időként megálljon és azt kérdezgesse a rendelkezések kapcsán, hogy "de miért?".

A befektető kiemelte: számos alkalommal tapasztalta, hogy a szülők a gyerekek számára érthetetlen "pénzügyi diktátumokat" fogalmaznak meg haláluk utánra, ami olykor kétségbeesetté, olykor dühössé is teszi őket, ezt pedig jobb lenne elkerülni.

Buffett-tel egyetértésben a pénzügyi tervezés szakértője, vagyonkezelési tanácsadó, Douglas Boneparth úgy nyilatkozott, hogy a végrendelet pénzügyi vonatkozásainak gyerekekkel való átbeszélése segíthet abban, hogy az utódok pontosan értsék, mit és miért vár el tőlük, emellett meg is erősítheti kapcsolatokat.

A gyerekek fantáziája akár egészen merész irányba is elkalandozhat arról, hogy szerintük mi az, aminek megtételét szülőként elvárjuk tőlünk. Fontos tisztázni, hogy pontosan mit és miért szeretnénk elérni

– emeli ki a szakember, aki úgy véli, hogy sokan tartanak attól, hogy ezzel megsértik gyerekeik érzéseit, pedig épp azzal kerüljük el ezt, ha esetleges kétségeiket még akkor eloszlatjuk, amikor megtehetjük, hiszen halálunk után erre nincs lehetőségünk.