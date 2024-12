A Lidl ledobta a karácsonyi árbombát

A Lidl árcsökkentési programjának köszönhetően idén novemberben több mint 600 terméket kínált olcsóbban, mint 2023 novemberében. Akár 50 százalékkal alacsonyabb áron voltak elérhetőek az alapélelmiszerektől kezdve a különféle kényelmi termékeken át minden árukategóriában megtalálható árcsökkentett termékek.

Az év végi időszakban újabb árakciókat jelentettek be.

Első lépésben a sertés és baromfi friss húsok árát csökkentette tartósan, majd ezt követően a marhahúsokét, melyek akár 12 százalékkal lettek olcsóbbak. A 30-féle árcsökkentett friss húsokat tekintve, a vásárlók akár 44 százalékos árkedvezménnyel vásárolhatják meg a friss kacsamellfilét, vagy akár 36 százalékkal kedvezőbben juthatnak a lazacfiléhez is.

Egyes pékáruk ára is mérséklődött, így a ciabatta vagy a briós is 20 százalékkal kerül kevesebbe - derül ki a cég közleményéből. A tartósan árcsökkentett termékek között megtalálhatóak többek között felvágottak, magvak, állateledelek, fagyasztott termékek és tisztítószerek is.

A zöldségeket és gyümölcsöket is további kedvezményekkel lehet megvásárolni most a Lidlben.

Az áruházlánc a tartós árcsökkentésen felül az ünnepi időszakban további 52 extra kedvezményt biztosít a zöldségekre és gyümölcsökre a Lidl Plus alkalmazáson belül.

A vásárlók ugyanis december 23-ig napi két ünnepváró kupont kapnak az applikációban, melyekkel a megjelölt zöldségek és gyümölcsök további jelentős extra kedvezménnyel érhetőek el.

A Lidl Magyarország 20 évvel ezelőtt jelent meg nálunk, és ma már a magyar gazdaságra is jelentős hatást gyakorol: a magyar beszállítók több mint 4500-féle terméket értékesítenek a diszkontláncnak. Ahogy beszámoltunk róla, tizenkét üzlettel indultak 2004. novemberében, ma pedig már 210 üzletet üzemeltetnek, amelyeket négy logisztikai központ szolgál ki.

Egy sor egyéb szám is jól érzékelteti a cég fontos szerepét a magyar gazdaságban, hiszen az elmúlt öt évben több mint 1200 forint volt a cég „gazdasági lábnyoma”, a bruttó hozzáadott érték, az általuk befizetett adó a hazai GDP 1 – beszállítóikat is számítva 1,3 – százalékát teszi ki, a foglalkoztatást pedig az elmúlt öt évben majdnem 30 százalékkal növelték. Ez azt jelenti, hogy a kiskereskedelemben foglalkoztatottak 3,3 százaléka Lidl-dolgozó.