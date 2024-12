A nagybetűs élet kezdete: minden, amit a munkáshitelről tudni érdemes

Pontosan kik jogosultak a hitelfelvételre?

A hitelt a 17-25 év közötti dolgozó fiatalok igényelhetik, közülük is azok jogosultak rá, akik heti legalább 20 órában alkalmazottként vagy vállalkozóként tevékenykednek. A hitelfelvételhez szükséges egy magyarországi bejelentett lakcím is, ezen felül feltétel a rendszeres jövedelem. „Nagy érdeklődésre számítunk a kamatmentesség miatt, 2025-ben akár az 500 milliárd forintot is elérheti a volumen, hiszen a KSH adatai alapján több mint 300 ezer olyan fiatal van Magyarországon, aki jogosult lehet az életkora és a munkaviszonya alapján a támogatott hitelre. Bár közülük természetesen nem mindenki fog élni a hitel lehetőségével, azonban a kedvezményezett célcsoport nagyságrendileg ekkora” – ismertette Mag Mihály.

Fotó: Bánkuti Sándor

Mi az igénylés menete?

A munkáshitel 2025 januárjától érhető el az MBH Bankban, az igénylés menete egyszerű és gördülékeny. Bankfiókban vagy akár a bank honlapján tájékozódhatnak az ügyfelek, ahol időpontot foglalhatnak a fiókba vagy visszahívást is kérhetnek. Ezt követően a kiválasztott fiókban átvehetik a hitelkérelmi dokumentumokat, majd ezek benyújtásával elindítják a folyamatot. A hitelbírálat maximum 10 nap alatt lezárul, és pozitív elbírálás esetén az ügyfelek szerződést kötnek a fiókban, ahol bankszámlát is nyithatnak. Természetesen a hitelbírálat ennél jelentősen rövidebb időt alatt is megtörténhet. „A hitelt a bírálatot követően automatikusan folyósítjuk az ügyfél számlájára, a törlesztés pedig a folyósítást követő hónapban kezdődik” – tájékoztatott az MBH Bank szakértője.