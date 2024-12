Az Aldi hadat üzent a Lidlnek, beszáll a hatalmas vásárlói őrületbe

Az Aldi vasárnaptól tette publikussá, hogy mikor és mennyiért lehet a boltjaiban megvásárolni az utóbbi időben Magyarországon is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő dubaji csokoládét.

„A termék minden üzletben elérhető lesz mennyiségi korlátozás nélkül.

A fajlagos, kilónkénti ár az Aldinál 16.655 forint”

– közölte a kiskereskedelmi lánc a Világgazdaság megkeresésére.

A cég azt is közölte, hogy a készlet erejéig árulja a dubaji csokoládékat,

a 30 grammos csokoládészelet kiszerelést 499 forintért,

a 90 grammos csokoládét pedig 1499 forintért kínálja.

Nemrégiben a Lidl is bejelentette, hogy miután a hetekben akciósan kínálták a dubaji csokoládé összetevőit (amiről az Origo ebben a cikkében számolt be), a táblás verzió is megérkezik a termékből, és december 12-től lehet megvásárolni a kiskereskedelmi lánc boltjaiban, a közel-keleti csokoládét 100 grammos kiszerelésben lehet megvenni, az ára pedig 2999 forint lesz.

A 2024-es év egyik desszertkülönlegessége a pisztáciás dubaji csokoládé

Fotó: Shutterstock

A dubaji csokoládé annyira népszerűvé vált Magyarországon, hogy némi túlzással az ünnepi időszakban akár még a hagyományos bejglivel is versenyre kelhet.

Ahogy megírtuk, nem csak a nagy kiskereskedelmi láncok, hanem a kisebb vállalkozások is igyekeznek meglovagolni a dubajicsoki-őrület hullámát, ami az elmúlt hetekben alakult ki. Az interneten rákeresve már tízezerszám dobják fel a magyar oldalak a találatokat a dubaji vagy dubai csoki, csokoládé keresésekre.

Azt már eddig is lehetett tudni, hogy hazai cukrászdák is készítik, miután az ínyencek és influenszerek körében is gyorsan keresetté vált.

Egyes magyar édesség-webáruházakban már többféle terméket is kínálnak dubaji csokoládé megjelöléssel. A napokban pedig az is kiderült, hogy

kapható Magyarországon dubaji csokis szaloncukor.

A Sulyán Cukrászdáról van szó, amely Veresegyházon működik. Nemrégiben jelentették be a honlapjukon, hogy új ízként megalkották a dubaji csokis szaloncukrot. A cukrászda szerint a dubaji csokis szaloncukor ideális ajándéknak vagy egyedi dekorációnak a karácsonyfán. Ehhez mérten az árát is megkérik: a 250 grammos kiszerelés 5200 forintba kerül.