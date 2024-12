Az Aldi csokija lekörözi az egyik legnépszerűbb márkát

Nincs semmi, ami jobban jellemezné az ünnepi időszakot, mint a különféle finom nassolnivalók és édességek. Ahogy közeledik a karácsony, számos márka és bolt mutatja be karácsonyi témájú csokoládé kínálatát, és idén sem volt ez másképp. A neves svájci Lindt cég, amely híres a legfinomabb alapanyagokból készült prémium minőségű csokoládéjáról, sokak kedvence. Szinte biztos, hogy sokan találnak legalább egy doboz Lindor trüffelt a karácsonyfa alatt, amelyek gazdag, luxus ízekben kaphatók. Hasonlóan népszerűek az üreges, arany fóliába csomagolt csokoládéfiguráik, amelyek elengedhetetlen kellékei az ünnepi időszaknak.

Az Aldi sem akart lemaradni, így piacra dobta saját karácsonyi figuráit, és a DailyStar újságírója meg is vette azokat, hogy megkóstolja és véleményt mondjon róluk.

Első benyomások

A csomagolás terén a Lindt a stílust képviselte, aranyfóliába csomagolta Teddy figuráját, szalaggal és címkével, hogy a személyre szabott hatást keltsen, míg az Aldi változata sokkal egyszerűbbre sikerült. A Lindt pedig még lehetőséget biztosít a vásárlóknak, hogy a szalagot aranybetűkkel díszítsék.

A Lindt csokoládéja krémes, gazdag és sima textúrájú, amelyen érződik, hogy minőségi összetevőkből készült. Az Aldi csokoládé rénszarvasa bár kevésbé krémes és erőteljesebb benne a kakaós íz, mégis nagyon jól sikerült utánoznia a Lindt ízvilágát.

Egy vakteszt során a különbség érezhető volt, de az Aldi változata meglepően jól teljesített.

A Lindt 3 fontos (körülbelül 1500 fotint) árával szemben az Aldi 89 pennys (körülbell 450 forint) csokoládéja kiváló alternatíva azok számára, akik pénzt szeretnének megtakarítani az ünnepi időszakban. Bár a Lindt csokoládéja luxus élményt nyújt, az Aldi változata is kellemes meglepetést okozhat a vásárlóknak.

Arról az Origo is beszámolt, hogy 380 milliárd forint a teljes magyarországi édességpiac, ebből a december legfontosabb édességének számító, szezonális édességfajtája, a szaloncukor, 20 milliárd forintot hasít ki. S miközben a hagyományos ízekben továbbra is a zselés a legnépszerűbb, melyet a kókuszos, marcipános és más klasszikusok követnek, a magyar gyártók kísérletezőkedve kifogyhatatlan – ez is kiderült a Magyar Édességgyártók Szövetségének rendezvényén.