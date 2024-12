Világszerte gyorsan növekednek az aranytartalékok

Az arany továbbra is világszerte az egyik legfontosabb tartalékeszköz, amit a központi bankok által támasztott kereslet is alátámasztott az elmúlt években: a jegybanki vásárlások 2021-2022-ben is emelkedtek, 2022-ben történelmi csúcsot értek el (1082 tonna), majd 2023-ban a történelmi csúcstól némileg elmaradva, de szintén 1000 tonnát meghaladó kereslettel jelentkeztek a jegybankok. Az aranytartalék fontossága a világon mindenütt felértékelődik.

Világszerte növekszik az aranytartalék fontossága

Fotó: Zlaťáky.cz / Unsplash

Továbbra is

az Egyesült Államok rendelkezik a világ legnagyobb aranytartalékával (8133 tonna),

Németország a második 3352,6 tonnával,

míg a harmadik Olaszország 2451,8 tonnával.

Ezután Franciaország (2436,9 tonna), Oroszország (2332,7 tonna), majd Kína (2191,5 tonna) következik. Svájc 1040 tonnával a hetedik helyen áll, míg Japán közel 846 tonnával a nyolcadik, India 800,8 tonnával a kilencedik, míg Hollandia 612,4 tonnával a tizedik helyet foglalja el a világ legnagyobb aranytartalékot birtokló országainak ransorában.

Kelet-Európát, a Balkánt és Közép-Európát egybevéve Oroszország birtokolja a legtöbb nemesfémet, az eurázsiai országot Törökország követi mintegy 584,9 tonnával. A Világgazdaság összeállítása szerint Lengyelország a harmadik 333,7 tonnával, Ausztria a negyedik közel 280 tonnával.

Nyugati szomszédunkat Görögország (114,3 tonna), Magyarország (110 tonna) és Románia (103,6 tonna) követi. Bosznia-Hercegovina az egyik legszegényebb ezen a téren, alig másfél tonnával rendelkezik, de Észak-Macedónia sem nevezhető aranynagyhatalomnak 6,9 tonnával, ahogy Albánia sem 3,4 tonnával.

Magyarország Ausztria kivételével az összes szomszédját előzi aranytartalék terén,

Szlovákia például 31,7 tonnát birtokol, míg Szerbia 38,7 tonnát, Horvátország pedig nem rendelkezik egy grammal sem.