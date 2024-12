Elkerülheti az összeomlást a csőd szélére sodródott japán autógyártó

A japán autógyártó azzal a veszéllyel néz szembe, hogy egy éven belül akár csődbe is mehet az autóipart sújtó általános válság közepette. Egyre nagyobb bajban a Nissan, ugyanis a Renault-val kötött szövetség is egyre inkább a darabjaira hullik. A túlélést a japán márka számára egy újabb nagybefektető jelenthetné, ám ezt egyes hírek szerint már meg is találhatták.

Az utóbbi években nehéz helyzetbe került a japán autógyártó. Egyes hírek szerint a vállalat csődközeli állapotban, egyfajta vészhelyzeti üzemmódban működik, amíg nem talál új nagybefektetőket. Mindez arról árulkodik, hogy nagy bajban a Nissan. Bajban a Nissan: sikerül-e túlélni a mostani nehéz helyzetet?

Fotó: Szabó Gábor - Origo A japán márkánál, amelynek profitja 70 százalékkal visszaesett, több nehéz döntést is meg kellett hozni az elmúlt időszakban, és egy hárommilliárd dolláros megtakarítást célul kitűző költségcsökkentési program kellős közepén vannak: 9000 munkahelyet szüntetnek meg világszerte,

20 százalékkal csökkentik a termelést,

elhalasztják több új modell bemutatását,

és átalakítják a termékpalettát annak érdekében, hogy úrrá legyenek a mostani helyzeten. Mindezek mellett megválnak Mitsubishi-részvényeiktől, és jócskán mérsékelték az eredménykilátásokat is. Bajban a Nissan: új nagybefektetőt kell találni A cég pénzügyi vezérigazgató-helyettese, Stephen Ma bejelentette lemondását, ráadásul nem egészen másfél évvel azután, hogy a korábbi operatív igazgató, Ashwani Gupta is elhagyta a céget. Most Makoto Uchida vezérigazgatóra hárul a híres márka megmentésének felelőssége. Korábban a Renault-Nissan-Mitsubishi trió - amelynek alapjait még a kétezres években az előbbi két autógyártó között létrejött együttműködés teremtette meg - erős lábakon állt, amelynek tagjai képesek voltak kihasználni egymás erőforrásait, de úgy tűnik, hogy ez mára visszavonhatatlanul megváltozott. Körülbelül egy évvel ezelőtt a Renault és a Nissan változásokat jelentett be a két cég szövetségében: a Renault a korábbi 43 százalékról 15 százalékra csökkentette részesedését a Nissanban. A Nissan azóta olyan mélyrepülésbe kezdett, hogy az egyik tisztségviselője szerint már mindössze 12-14 hónapnyi tartalékuk van, amíg képesek biztosítani a működésüket. A cég ezért most új befektetőket keres, akik kiválthatnák a Renault szerepét. Sikkasztás miatt Japánban letartóztatták a Nissan volt vezérigazgatóját, Carlos Ghosnt

Fotó: AFP Most úgy tűnik, a Honda lehet a legesélyesebb arra, hogy a márka nagybefektetője legyen. Piaci információk alapján tárgyalások folynak egy esetleges Nissan-Honda egyesülésről. A beavatottak ezt arra alapozzák, hogy a két japán vállalat fejlesztési együttműködést kötött elektromos járművek közös gyártására.

A megállapodást még augusztusban jelentették be, ám a Nissan volt vezérigazgatója, Carlos Ghosn szerint fennáll a veszélye annak, hogy a Honda átveheti az irányítást a Nissan és a Mitsubishi felett. Egy világraszóló botrány Carlos Ghosn személyénél egy időre érdemes megállni, ugyanis a munkája jelentős hatással volt a Nissan sorsára. Irányítása alatt az elmúlt időszak egyik legizgalmasabb bűnténye kapcsolódott a francia és a japán autógyártók együttműködéséhez, amelynek főszereplője Ghosn, a Renault, a Nissan és a később hozzájuk csatlakozott Mitsubishi autógyárak korábbi vezetője volt, akit dollártízmilliós sikkasztással vádoltak meg. Ezért Japánban 2019. áprilisában letartóztatták, majd házi őrizetben tartották, azonban óvadék ellenében szabadlábra helyezték, ezt követően hollywoodi produkciókba illő kalandos körülmények között megszökött, és Libanonban bukkant fel. Miután azonban Libanon és Japán között nincs kiadatási egyezmény, ezért Bejrútot az Interpol sem kötelezhette a libanoni-brazil származású menedzser őrizetbe vételére, aki azóta is szabadlábon van. Tavaly pedig Ghosn úgy döntött, hogy egymilliárd dollárra beperli volt munkaadóját, a Nissant. Ghosn még 1999-ben került a Nissan élére igazgatói tisztségben, 2000-ben kinevezték a cég elnökének, majd 2001-ben vezérigazgatójának, 2005-ben pedig a Renault vezérigazgatójának. Neki tulajdonítható a Nissan gazdálkodásának nyereségessé tétele a Renault autógyárral létrehozott szövetség keretében. A Nissan Qashqai továbbra is jól teljesít Európában

Fotó: Csudai Sándor - Origo Az autóipar állatorvosi lova Majd a Nissan 2016-ban megszerezte az ellenőrzést az üzemanyag-fogyasztási botrány miatt pénzügyi nehézségekbe keveredett Mitsubishi Motors felett, amelyet szintén integrált a Nissan-Renault gyártási együttműködésbe. A Nissan-Renault-Mitsubishi hármas 2018 első fél évében átvette a világ legnagyobb autógyártóját megillető rangot a Volkswagentől (amit később a német konszern visszaszerzett). A Ghosn körüli botrányt azonban máig sem heverték ki az autóipari hármas résztvevői, köztük a Nissannal.

A márka elektromosautó-választéka minimális, mindössze két ilyen modellt kínál, miközben az olcsóbb kínai villanyautók özönlenek a piacra. Optimizmusra adhat okot viszont, hogy a Rogue SUV az Egyesült Államokban továbbra is rendkívül jól teljesít, mint ahogyan a Quasqai is Európában. Szakértők szerint a Nissan napjainkban egyre inkább az ágazat egyfajta állatorvosi lova, amelyen a legjobban kiütköznek az autóipar "tradicionális" gyártóinak problémái, és jól visszatükrözik az általuk a kínai autóipar felemelkedése közepette folytatott küzdelmet. A japán autógyártó úgy tűnik, hogy a partvonalon kívülre sodródott: túl lassan reagált az új versenytársak által támasztott kihívásokra, és elhibázott termékpolitikát folytatott.

