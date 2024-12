Az ilyen bankszámlával sokan jól járhatnak

Az Erste Banknál ugyancsak 40.000 forint ajándékpénz jár, de itt nagyon egyszerű a feltételek teljesítése: az internetbankon vagy mobilalkalmazáson keresztül megnyitott bankszámla mellé számlanyitáskor bankkártyát is kell igényelni, amit aktiválni is kell a számlanyitást követő hónap végéig. A hűségidő itt is 2 év.

Az UniCredit Banknál 35.000 forintot kapnak az ügyfelek, ha az akció keretében nyitott Mobil Aktív Plusz számlacsomag mellé Mastercard Standard vagy Ikon Plusz számlacsomag mellé Mastercard Gold betéti kártyát igényelnek és aktiválnak, mobilalkalmazási szolgáltatást igényelnek és aktiválnak, valamint a Mobil Aktív Plusz számlára minimum havi 300.000 forint, az Ikon Plusz számlára minimum havi 400.000 forint jövedelem érkezik a számlanyitást követő hónaptól kezdve. A hűségidő itt 3 hónap, illetve az akciós jóváírás időpontja.