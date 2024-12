7 tipp a kiegyensúlyozott és boldog párkapcsolathoz

Az emberi kapcsolatok, ezen belül is az, hogy mennyire vagyunk boldogok a párkapcsolatunkban nagyban befolyásolja a jólétünket. Tanulmányok kimutatták, hogy azok akik boldog és kiegyensúlyozott párkapcsolatban élnek és ismerik a boldog kapcsolat titkait, jobb egészségnek örvendenek és hosszabb a várható élettartamuk. Sokan úgy élnek egy párkapcsolatban, hogy azt gondolják, a kapcsolatuk normális, ám mégsem az, ez oda is visszavezethető, hogy gyerekkorukban a saját szüleiknél ezeket a mintákat látták és ez vált számukra normává és nem is gondolnak bele, hogy akár lehetnének boldogabbak is.

A boldog kapcsolat titka a nyílt kommunikáción, egymás kölcsönös tiszteletén és érzelmi támogatáson alapul.

Fotó: Unsplash/Brooke Cagle

A boldog kapcsolat titka: