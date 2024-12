Nagy csapás érte az egyik legnagyobb édességgyártót

A Cadbury elvesztette beszállítói jogát a brit királyi családnál, ezért a továbbiakban termékeinek csomagolásán sem használhatja az erre utaló jelzést. Egy termékeket vagy szolgáltatásokat kínáló cég öt évre nyerheti el a jogosultságot a királyi családnak való beszállításra, és a birminghami székhelyű Cadbury 170 éve megszakítás nélkül birtokolta ezt az ajánlást, melyet még Viktória királynő regnálása alatt kapott meg, 1854-ben.

A Cadbury egyik gyárépülete (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A Cadbury amerikai tulajdonosa, a nemzetközi édességgyártó Mondelez International – a márka 2012-ben került a multinacionális vállalathoz – csalódottságát fejezte ki a döntés miatt, melyet III. Károly jelenlegi uralkodó adminisztrációjában hoztak meg.

A király 386 vállalatnak adta meg a királyi beszállítás jogát, olyanoknak, amelyek a néhai II. Erzsébet uralkodása alatt is bírtak azzal, például a Heinz, a Nestlé vagy a John Lewis.

A Cadbury azonban nincs közöttük, miközben eddig nem ismert nevek is feltűnnek a listán, például a Moet and Chandon, a Weetabix, és a csokoládékészítő Bendicks and Prestat.

A "királyi beszállító" embléma igazoltan segíti az azzal rendelkező cégek eredményes szereplését a brit piacon. A Cadbury egyébként is népszerű márka a brit vásárlók körében, mely idén márciusban ünnepelte fennállásának 200. évfordulóját.

A beszállítói jogosultság visszavonása – pontosabban meg nem hosszabbítása – bizonyosan közvetlen kiadásokat is jelent a vállalatnak, mivel meg kell változtatniuk termékeik csomagolását, amelyen most már nem használják a marketingszempontól különösen értékes logót.

Külön szövetségük van a királyi család beszállítóinak

A brit uralkodóház tagjai igencsak válogatósak használati tárgyaik, elsősorban ruhatáruk darabjai, valamint a fogyasztott ételek tekintetében. Ez azonban nem valamiféle lekezelő arisztokratikus gesztus, hanem szimbolikus értéket képvisel. Az a vállalkozás, melynek termékeit vásárolja a királyi család valamelyik tagja, jelentős presztízsgyarapodást könyvelhet el – és, hacsak termékeit nem árazza túl a sikertől megrészegülve, a közrendű vásárlók révén további gazdasági haszonra is szert tehet.