Annyi a tolvaj, hogy már biztosítást kötnek az ajtók előtt hagyott csomagokra

"Pénzügyi szempontból értelmetlen 500 dolláros biztosítási díjat fizetni egy 800 dolláros iPhone-ra, amit talán el sem lopnak" – mondja Bailey. Ugyanakkor sok cégnél a biztosítás kiterjesztésére nincs lehetőség.

Megoldást jelenthetne, ha az árucikket a szállítási folyamatban biztosítják, és ez meg is valósul, hiszen a legtöbb nagy kézbesítő (FedEx, a U.S. Postal Service stb.) biztosítva szállítja a csomagokat, melynek díját a kereskedő fizeti. Csakhogy ez a fedezetnyújtás odáig terjed, hogy a küldemény a kézbesítési cím ajtaja elé kerül. Hasonló a helyzet a pénzügyi szolgáltatók megoldásainál is. Például az American Express által nyújtott vásárlási biztosítás csak akkor ad védelmet, ha az árucikket a vevő nem hagyja felügyelet nélkül a vásárlási folyamatban (pontosabban: "felügyelet nélküli helyszínen"), azaz tipikusan a kiszállítás és az átvétel közötti időszakban.

Néha aránytalanul sokba kerülne kiterjeszteni a meglévő biztosítást az ellopott csomagokra (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A vásárlók jelentős része a kereskedőtől újra kéri a termék kiküldését akkor, ha verandájáról ellopják.

Bár a kereskedők nem kötelesek arra, hogy saját költségükön megtegyék ezt, a nagyobb cégek általában fenntartások nélkül eleget tesznek ennek, hogy a vásárló elégedett legyen velük.

Ez persze számukra is nem várt többletköltséget jelent, amellett, hogy több feladatot ad az adminisztrációban is.