Elképesztő fordulat a dubaji csoki körüli háborúban

A két diszkontlánc mellett

az Auchan is csatlakozik a legújabb édességtrendhez, és csütörtöktől mindössze 2499 forintos akciós áron kínálja a 100 grammos minőségi dubaji csokit.

Ahogy a Lidlnél, itt is lesz mennyiségi korlátozás, de náluk egy vásárlás alkalmával három darabot lehet venni belőle az áruházakban és online is – írja a kereskedelmi lánc a közleményében.

Aki pedig saját maga szeretné elkészíteni az ikonikus édességet, az Auchanban és az online áruházban minden hozzávalót megtalál egy helyen, sőt a recept is elérhető.

Az Auchanban egyébként széles a kínálat a különböző pisztáciás termékekből, amelyek más ünnepi édességhez is kiváló alapanyagként szolgálhatnak. Például a Scyavuru 45 százalékos pisztáciakrém egészen december 24-ig 2499 forintos áron kapható - teszi hozzá a Világgazdaság.

Ahogy beszámoltunk róla, elsőként a Lidl jelentette be, hogy áruházaiban kapható lesz a dubaji csoki, méghozzá december 12-étől, csütörtöktől. Náluk is ugyanúgy 100 grammos kiszerelés lesz elérhető, amelynek ára szintén 2499 forint. Az Aldi három nappal később, december 15-én vasárnap száll be a dubajicsoki-versenybe.

A dubaji csokoládé az utóbbi időben világszerte népszerűvé vált

Fotó: Shutterstock

Nemrégiben az Origo is közzétette a dubaji csoki receptjét :

Hozzávalók:

kadayif tészta: megtalálható minden mediterrán vagy közel-keleti boltban

pisztáciakrém: őrölt pisztácia , tejpor és olaj alkotta krém, de a Biscoff krém is jó alternatíva

tejcsokoládé : az étcsokoládé is megfelelő, ha kevésbé édes csokit szeretnénk

kókuszolaj: segít, hogy a csokoládé könnyebben megolvadjon.

só: a tahinivel együtt a töltelék édességét egyensúlyozza.