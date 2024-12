Újabb csúcsra ért a dubaji csokis őrület

Nem csak a nagy kiskereskedelmi láncok, hanem a kisebb vállalkozások is igyekeznek meglovagolni a dubajicsoki-őrület hullámát, ami az elmúlt hetekben alakult ki. A dubaji csokoládé annyira népszerűvé vált Magyarországon, hogy némi túlzással az ünnepi időszakban akár még a hagyományos bejglivel is versenyre kelhet.

A desszert gyorsan népszerű lett, főként a TikTokon terjedő trendek hatására. Azt már eddig is lehetett tudni, hogy hazai cukrászdák is készítik, miután az ínyencek és influenszerek körében is gyorsan keresetté vált. Az interneten rákeresve már tízezerszám dobják fel a magyar oldalak a találatokat a dubaji vagy dubai csoki, csokoládé keresésekre.

Már korábban is lehetett találni olyan magyar édesség-webáruházat, ahol többféle terméket is kínáltak dubaji csokoládé megjelöléssel. Most pedig az is kiderült, hogy

kapható Magyarországon dubaji csokis szaloncukor,

igaz, meg is kérik az árát. A Sulyán Cukrászdáról van szó, amely Veresegyházon működik. A napokban jelentették be a honlapjukon, hogy új ízként megalkották a dubaji csokis szaloncukrot.

A Sulyán Cukrászda szerint a dubaji csokis szaloncukor ideális ajándéknak vagy egyedi dekorációnak a karácsonyfán. Ehhez mérten az árát is megkérik: a 250 grammos kiszerelés 5200 forintba kerül - emeli ki a Világgazdaság.

Fotó: Sulyán cukrászda

A 2024-es év desszertkülönlegessége a pisztáciás dubaji csoki

Az egyébként kifejezetten drága csokoládét azonban otthon is elkészíthetjük.

Íme a dubaji csoki receptje :

Hozzávalók:

kadayif tészta: megtalálható minden mediterrán vagy közel-keleti boltban

pisztáciakrém: őrölt pisztácia, tejpor és olaj alkotta krém, de a Biscoff krém is jó alternatíva

tejcsokoládé : az étcsokoládé is megfelelő, ha kevésbé édes csokit szeretnénk

kókuszolaj: segít, hogy a csokoládé könnyebben megolvadjon.

só: a tahinivel együtt a töltelék édességét egyensúlyozza.