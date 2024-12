Megváltozik Magyarország egyik vezető élelmiszermárkája

A 30 éves Eisberg új szlogennel, külsővel és az egészség mellett a kényelmet is előtérbe helyező termékekkel indítja a 2025-ös évet. A friss külső mellett a cég egy éveken átívelő kampányt is útjára indít, amelyben a fogyasztók mellett a civil szervezeteket is arra hívják, hogy vegyenek részt az egészséges életmód népszerűsítésében - áll a vállalat Origóhoz eljuttatott közleményben.

A vizuális megújulás során a márka teljes arculatváltáson megy keresztül, ami nemcsak Magyarországot, hanem valamennyi olyan országot érinti, melynek piacán a vállalat termékeivel jelen van.

Az új arculat részeként megújult logóval és "Colour Your Life" szlogennel találkozhatnak a vásárlók idén decembertől.

Megújul az Eisberg-márka arculata, a salátatermékek meghatározó magyarországi piaci szereplője újdonságokkal készül 2025-re

Fotó: Eisberg

Az új szlogen a kiegyensúlyozott táplálkozás mellett a változatos és színes étkezés fontosságára hívja fel a figyelmet.

A vásárlók számára talán a boltok polcain lesz a legszembetűnőbb a változás, decembertől ugyanis fokozatosan a teljes termékválaszték új csomagolásban lesz elérhető.

A megújult külső mellett a cég folyamatos termékinnovációval tartja a lépést a gyorsan változó fogyasztói igényekkel. “Az elmúlt évtized két meghatározó fogyasztói trendje továbbra is töretlen.

Évről-évre nagyobb igény mutatkozik az egészséges ételekre és a kényelmi, úgynevezett ready-to-eat termékekre. Mára már nem számít újdonságnak a csomagolt, mosott saláta. 2024-ben pedig berobbantak a magyar piacra is a salátatálak

– emelte ki a piaci trendek kapcsán Szalai Judit, az Eisberg ügyvezetőigazgató-helyettese, kereskedelmi vezetője. A cég képviselője szerint a vásárlóknak egyre fontosabb szempont, hogy étkezésre készen vehessék le a teljes és egészséges táplálkozáshoz szükséges termékeket a polcokról, ezért a jövő év fókusza az idén bevezetett termékinnovációkra, a Színes Tálakra esik majd.