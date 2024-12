Hatalmas, veszélyes hal úszkált egy elárasztott házban - videó

Egyre gyakoribbak az árvizek, amelyek komoly anyagi kárt okoznak és emberéleteket is követelnek. Az árvizeknek más kellemetlen mellékhatásai is lehetnek. A hirtelen kiömlő víz az állatok élőhelyein is jelentős változásokat okoznak, ezért olyan helyeken bukkannak fel például kígyók, békák vagy teknősök, ahol előtte nem voltak megtalálhatóak.

Egy Fülöp-szigeteki férfi is ezzel szembesült egy áradás idején, amikor belépett víz alá került otthonába. A videón azt láthatjuk, hogy a nappalijában a padlón több centiméter magasan áll a víz. A lába körül apró halak úszkálnak el, ami már önmagában is szürreális látvány.

Hamarosan azonban egy igencsak kínos meglepetéssel találja szembe magát a nappalijából a konyhába érve, ő maga sem hiszi el azt, amit észrevesz.

Egy óriási halszörny "pihen" a konyhapadlón, majd békésen elkezd a férfi felé úszni, ekkor válik láthatóvá a valódi mérete: egy minimum másfél méteres óriási halról van szó.

A Promotions.hu felidéz egyes, a videóhoz fűzött kommenteket, amelyek szerint egy veszélyes ragadozóról, aligátorhalról van szó, ezért a férfit fokozott óvatosságra intették a hal kitessékelését illetően.

A videó ide kattintva nézhető meg:

De nemcsak egy elöntött házban kerülhetnek elő váratlan dolgok. Az Origo már több alkalommal is beszámolt olyan esetekről, amelyek a gyakorlatban is bizonyították, hogy például ház- vagy lakásvásárlás után milyen meglepetések érhetik az új tulajdonosokat. Köztük olyanok, amelyekre végképp nem lehet felkészülni. Nem mindennapi felvételek kerültek fel nemrégiben a TikTokra arról, hogy mi mindent rejthet egy újonnan vásárolt lakóingatlan.

A házban egy olyan szoba rejtőzött, ahol már gyűjtötték a különböző holmikat arra az esetre, ha eljönne a világvége.

A titkos helyiség csak akkor vált láthatóvá, amikor a tulajdonosok vágtak egy lyukat a falba.

Konzervek voltak mindenhol, illetve elsősegélydobozok, de más tárgyakat, többek között egy párologtató hűtőt is találtak a szobában.