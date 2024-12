Hankó Balázs: A 13. havi nyugdíj nem lehet vita tárgya

Hankó Balázs úgy fogalmazott, a kormány megvédi a nyugdíjakat, a rezsicsökkentést és a nemzet békéjét.

Azért nyújtottuk be a béke költségvetését, hogy világosan kinyilvánítsuk: az idősek megbecsülése számunkra nem alku tárgya

– hangsúlyozta a tárcavezető, hozzátéve: a nyugdíjasok az elmúlt évekhez hasonlóan most is megkapják a 13. havi nyugdíjat, bármennyire is támadják ezt az intézkedést Brüsszelből.

"Jöjjön Brüsszel, ahogy akar, a nyugdíjasoknak járó juttatásból nem engedünk" – húzta alá. Hozzátette: a 2025-ös költségvetés a biztonság és a megbecsülés záloga. Hankó Balázs közlése szerint a 13. havi nyugdíjak kifizetésére 530 milliárd forintot különítettek el, emellett januárban 3,2 százalékkal emelkednek a nyugdíjak.

Összességében 2200 milliárdot fordítunk nyugdíjra és nyugdíjszerű ellátásokra 2025-ben – mondta Hankó Balázs, aki felidézte azt is, hogy 2010 óta több mint kétszeresére nőtt a nyugdíjak értéke, az átlagnyugdíj jelenleg 234 ezer forint. Úgy folytatta: az Erzsébet-utalványok, rezsiutalványok és nyugdíjprémiumok folyósítása több mint 400 milliárd forint értékű támogatást tettek lehetővé, az inflációkövető nyugdíjemelés és a rezsicsökkentés folyamatos fenntartása pedig több százezer nyugdíjas életét könnyíti meg.

"Megbecsüljük a nyugdíjasokat, és biztonságot nyújtunk számukra, hiszen 2010 óta családbarát kormányzás van Magyarországon" – fogalmazott, megjegyezve: a családba természetesen a nagyszülők, dédszülők is beletartoznak. Kitért arra is, hogy a munkát végző nyugdíjasok közterhei minden korábbinál kedvezőbbek, a 65 év felettiek utazási kedvezménye egyedülálló Európában, továbbá szigorúbban büntetik az idősek ellen elkövetett bűncselekményeket, a Gondosóra program pedig már 33 ezer életet mentett meg. Hankó Balázs azt mondta, a kormány minden segítséget megad ahhoz, hogy az idősek minőségi életet élhessenek, mert az idős emberek a közösségek motorjai. Az aktív időskor, a generációs tudás, a nagyszülői gondoskodás mind olyan érték, amelyekre az egész nemzetnek szüksége van – szögezte le.