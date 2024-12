Le kell cserélni a tévék és a számítógépek kábeleit

Az új specifikáció, amely a következő generációs HDMI-technológiát és nagyobb sávszélességet tartalmaz, nagyobb felbontást és frissítési gyakoriságot tesz lehetővé, mégpedig egy újfajta HDMI-kábellel – írja a HDMI felett bábáskodó nyílt iparági konzorcium, a HDMI Forum beharangozója a technológia megújításáról.

Az új szabvány jobb minőségű jelátvitelt tesz lehetővé a tartalomgyártók, például a televízió-, film- és játékstúdiók számára

- teszi hozzá a Világgazdaság. Ennyit tudni egyelőre, a részleteket majd a Las Vegas-i Consumer Electronic Show (CES) nulladik napján, január 6-án árulják el.

Sajtótájékoztató keretén belül fogják részletesen ismertetni az új specifikációt, ami jó eséllyel a HDMI 2.2-es verziója lesz. A 2017-ben, tehát már hét éve bemutatott HDMI 2.1-t követő új verzió az eddig kiszivárgott információk alapján a korábban bejelentett DisplayPort 2.1 újításaihoz igazodhat, ami főleg kibővített támogatást jelent a HDMI 2.1-hez képest. Így a fogyasztók számára bővített lehetőségeket kínálna az ultranagy felbontású média- és játékélményekhez.

A bejelentésből az már világosnak tűnik, hogy az új - már iparágszerte HDMI 2.2 néven emlegetett szabvány - előnyeinek kihasználásához új hardveres megoldásra lesz szükség. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a gyártóknak új csatlakozót kell építeniük a készülékeikbe.

Fotó: LG

A minden korábbinál nagyobb sávszélesség kiaknázásához egy új kábeltípus is szükségessé válik, tehát jöhetnek az újfajta HDMI-kábelek is, melyekkel az eddigi egy másodperc alatt 48 gigabites átviteli sebesség akár 80 Gbps fölé nőhet. Így az akár 10240×4320 felbontású videójelet is 120 Hz-et is meghaladó frissítési ráta mellett lehet majd rajta továbbítani kisebb minőségromlással. A HDMI 2.2 érkezésével a tömörítés nélkül is élvezhető felbontás- és képfrissítési-ráta tartomány kitolódhat, ehhez magasabb színmélység is társulhat.

Hogy mennyi lesz a maximális felbontás, még nem tudni, de jelentősen növekedhet.

Egyes feltételezések szerint a HDMI 2.2 kompatibilis lehet az Nvidia hamarosan megjelenő GeForce RTX 50-es sorozatával és az AMD Radeon RX 8000 sorozatú GPU-ival. Mindkét cég január 6-ra ütemezte a sajtóeseményét, azaz az időpont (és a helyszín, azaz a CES) egybeesik a HDMI Fórum bejelentésével.