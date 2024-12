Hófehérkének terápia kell, Hamupipőke a finom portól szenved - kiderült a Disney hercegnők egészségi állapota

A szája vérvörös, a bőre fehér, mint a hó, a haja olyan fekete, mint az ébenfa - a legtöbb ember ismeri ezeket a mondatokat a Grimm testvérek „Hófehérke és a hét törpe” című híres német meséjéből. A gyönyörű hercegnőt végül a herceg menti meg, aki ébren megcsókolja és így megfordítja a mérgezett alma hatását. Arra azonban már csak kevesen gondolnak, hogy Hófehérke magányos.



Mielőtt elbújna a gonosz királynő elől a törpökkel együtt az erdőben, napjai nagy részét egyedül tölti a kastélyban. Alig van barátja vagy társadalmi kapcsolata. A dolgok nem feltétlenül javulnak a törpéknél, hiszen nappal dolgoznak, ő pedig egyedül végzi a házimunkát. Egy kutatócsoport most a „British Medical Journal” vagy röviden „BMJ” orvosi magazin egy nagyon különleges számában számol be arról, hogy magányuk mentális betegségekhez, például depresszióhoz vagy szorongásos zavarokhoz vezethet - írja a Die Welt.

A világ minden tájáról érkező tudósok vicces és bizarr tanulmányokat küldenek be a karácsonyi számhoz. Az enschedei Twente Egyetemen dolgozó Sanne van Dijk epidemiológus által vezetett holland csapat több Disney-hercegnőt is megvizsgált fizikai és mentális jólétük, köztük Hófehérke szempontjából. A demencia a magány egyik kockázati tényezője is – írják a kutatók. Ez a hercegnők immunrendszerének kiegyensúlyozatlanságát is okozhatja

Más jól ismert Disney-hercegnők meglehetősen veszélyes életet élnek, és kockára teszik az egészségüket. A korábbi tanulmányok általában az irreális szépségideáloknak, például

a természetellenesen kicsi deréknak a fiatalokra gyakorolt ​​hatására összpontosítottak. De eddig senkit sem érdekelt a filmhősnők tüdejének vagy csontjainak állapota.

A Hófehérkéhez hasonlóan az Aladdin című film Jázminja is szociális elszigeteltségben szenved. És az egyetlen barátja, aki jelentős kockázatot jelent az egészségére, kedvence, Rajah fertőzéseket terjeszthet.

A Szépség és a Szörnyeteg Belle-je életveszélyes fertőző betegségeknek is ki van téve, mint például a brucellózis és a veszettség a fenevaddal való szoros érintkezés révén. A brucellózis elsősorban az állatállományt érinti, például szarvasmarhát, juhot és kecskét, de a bölényeket és a tevéket is. A betegség emberre is átterjedhet, zoonózisként ismert. Ha nem kezelik, krónikussá válhat, és károsíthatja a szerveket. Ha Belle nem menne el orvoshoz, ha veszettsége van, akkor a halál kockázata lenne.