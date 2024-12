Megszorítások Szlovákiában, rezsicsökkentés Lengyelországban, Szerbia is atomerőművet akar

Fordulat a Talgo tervezett felvásárlásában

Jogi útra terelődött az évszázad magyar üzlete. Túlzás nélkül hatalmas fordulat állt be az évszázad magyar üzletében, a spanyol vonatgyár, a Talgo megvásárlásában. Ennek előzménye, hogy Magyar Vagon csoport tulajdonszerzése ellehetetlenült, miután a spanyol kormány minden jel szerint politikai okokból vétót emelt a minden piaci fél, valamint az összes felügyeleti szerv által támogatott ügyletben – írta a Világgazdaság. A spanyol média korábbi értesülése szerint a magyarok október végéig nyújthattak volna be keresetet a legfelsőbb bírósághoz a spanyol kormány döntése ellen. Úgy tűnt, hogy ez nem következett be.

A Világgazdaság érdeklődésére azonban a Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zrt. (MVBV) arról tájékoztatta a portált, hogy benyújtották a keresetet. A folyamatban lévő ügy részleteiről az eljárás lezárása után nyilatkoznak.