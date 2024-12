Ijesztő dolgot talált egy nő a fürdőszobai tükör mögött, sikítófrászt kapott tőle

Egy fiatal amerikai nő olyan hátborzongató dolgot talált a fürdőszobájában a tükör mögött, amiről úgy gondolta, hogy mindenképpen meg kell ismertetnie másokkal is, ezért a YouTube-on és a TikTokon is megosztotta a történetet.

Samantha Hartsoe egy napon azt vette észre New York-i lakásában, hogy bármennyire is fűt, a fürdőszobában mégis hideg van, szinte tódul be a hideg levegő a tükör mögül.

Leemelte a tükröt, és óriási meglepetésére egy hatalmas lyuk tátongott ott, amely egy másik lakásba vezetett.

A Promotions.hu leírása szerint a szomszéd lakás üres volt, nem laktak benne már nagyon régen, a nő ezért sem vette észre korábban. Végül úgy döntött, hogy átmerészkedik a másik térbe, és felderíti a másik lakást, amelyben csupán néhány zsák szemetet talált. A ház vezetősége sem tudott semmit a lyukról, és végül az sem derült ki, hogy miért alakították ki.

