Jubileumi útjára indult idén a Mikulástroli

Arról is beszámoltunk, hogy az idén is elindult december 6-án a Mikulásbusz Budapesten. 2015-ben gördült ki először Mikulásbusz a BKV garázsából, így mára hagyománnyá vált, hogy karácsonyig ünnepi hangulatú, kívül-belül felmatricázott busszal is lehet utazni Budapesten. Az idén is az egyik környezetbarát, alacsony padlós Van Hool típusú, CNG-üzemű autóbuszt díszítették fel.