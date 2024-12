Karácsony után megnősül a világ egyik leggazdagabb embere, az érintett cáfol

FRISSÍTÉS:

Nem sokkal cikkünk megjelenése után Jeff Bezos indulatos bejegyzésben minősítette álhírnek azt, hogy a következő hétvégén házasságot kötnének Lauren Sánchez-zel, és ennek kapcsán szusibárt béreltek volna. Bejegyzésében így fogalmazott: "Ez egész úgy ahogy van, fake news - semmi nem fog megtörténni ebből. A régi mondás, miszerint 'ne higgy el mindent, amit olvasol', érvényesebb, mint valaha. A hazugságok elérnek mindenhova a világon, mire az igazság kikelne az ágyból."

Meg kell jegyezni, hogy Bezos megnyilvánulása nem a házasságkötési szándék cáfolatára vonatkozik, hanem arra, hogy az esküvő jövő héten meg is történik. A Bezos és választottja alighanem hamarosan valóban házasságra lép egymással, ha nem is december 28-án, hanem egy későbbi időpontban. Erre utal az is, hogy Sánchez korábban arról nyilatkozott, már válogat az esküvői ruhák között.