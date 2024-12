Karácsonyfahajó kísértett éveken át, ijesztő történeteket meséltek róla

1971. október végén egy borús, szitáló esős napon egy milwaukee-i búvár, Gordon Kent Bellrichard, szonárral vizsgálta át a Michigan-tó nyugati partvidékének vizét az Egyesült Államokban a wisconsini Two Riversnél. A búvár célja, hogy megtalálja az 1887 októberében elsüllyedt 700 tonnás gőzöst, a Vernont. A helyi halászok szerint a tónak azon részén hálóik rendszeresen beleakadtak víz alatti akadályokba – ez és más információk alapján valószínűnek tűnt, hogy a gőzös roncsa azon helyen pihen a mélyben. Bellrichard búvárlámpája azonban épp akkor hibásodott meg, amikor elérte a roncsot. Sötétben, lassan haladva, kezével tapogatta ki azt, hogy mit talált. Hamar rájött, hogy nem a Vernonra bukkant rá, hanem a Rouse Simmons roncsára, mely 1912 novemberében, egy téli viharban tűnt el a hullámok alatt. A 205 tonnás, háromárbocos szkúner megtalálása azt jelentette, hogy megkerült a borzongató hiedelmekkel övezett karácsonyi szellemhajó, melyet korábban a Michigan-tavon karácsonyfahajó névvel illettek.

A Grand Haven világítótorony a Michigan-tó partján napjainkban

Fotó: Unsplash

Fenyőfákat a szelek városába

A Rouse Simmonst 1868-ban építették Milwaukee-ban, és hamarosan egy gazdag faipari mágnás tulajdonába került. Akkoriban igen jövedelmező vállalkozást jelentett faárukat szállítani a Michigan-tó partja mentén, és a Rouse Simmons egyike lett azoknak a hajóknak, melyek rakterében frissen feldolgozott faanyagot szállítottak a tó partjain álló malmokból a nagyobb városokba. A Rouse Simmons sokat járta a tavat, heti rendszerességgel megfordulva Chicago és a tó keleti partja között.

A hajósok egyszerre voltak kereskedők és tengerészek is – még ha "csak" a Nagy-tavakon is –, de arra nem volt pénzük, hogy saját hajójuk legyen, így aztán általában néhányan összefogva béreltek, esetleg vásároltak közösen egy-egy járművet. Így tettek a Schuenemann testvérek is, Herman és August, akik karácsonyi fának szánt fenyőket fuvaroztak Chicago városába. Az idősebb testvér, August 1898 novemberében meghalt, amikor Chicagótól északra, Glencoe közelében hajója viharba került és elsüllyedt. Testvére, Herman azonban folytatta a családi üzletet, és bár azokban az időkben számos faszállító hajó járta a tavat, vállalkozása mégis sikeres volt.