Van olyan ország, ahol már most biztos, hogy nem minden ajándék érkezik meg karácsonyra

Két hete, és egyelőre a lezárás reménye nélkül tart a kanadai postások sztrájkja, ami jelentősen megnehezíti a küldemények, így az online rendelt termékek célba juttatását is. Ez nem csak a vásárlóknak okoz gondot, akik közül sokan Kanadában is a Black Fridayhoz köthető leárazásokat kihasználva szereznék be a karácsonyi ajándékokat, hanem a kisebb kereskedőknek is. A sztrájk kapcsán ugyanis az emberek jóval kevesebbet költenek ezekben a hetekben, mint egyébként teszik, attól tartva, hogy a megrendelt, gyakran szerettük megajándékozására szánt termékeket nem kapják meg időben.

Sztrájkoló dolgozók Torontóban:

Ez nagy gondot okoz a kereskedőknek, akiknek a csökkenő bevétel mellett azzal is számolniuk kell, hogy a beragadt raktárkészlet tárolásának magasabb költségei lesznek.

Például egy vasútmodelleket kínáló kereskedő a BBC-nek azt mondta, 120 ezer kanadai dollár (nagyjából 33 millió forint) veszteséget jelent számára a sztrájk, ami főként az el nem adott termékeihez köthető.

Egy kanadai kiskereskedelmi elemző szerint a sztrájk nem is jöhetett volna rosszabbkor a boltosoknak. Ahogy más országokban is, úgy a novembertől karácsonyig tartó időszak

többségük számára a legforgalmasabb az évben, bevételük 30-40 százaléka ilyenkor keletkezik.

A vásárlók viszont a sztrájktól függetlenül is kevesebbet költenek idén, mert a megélhetési költségek jelentősen emelkedtek az országban. Bár az online vásárlás népszerűségének növekedésével több csomagküldő cég belépett a kanadai piacra, de a Kanadai Posta számos szolgáltatásában még mindig olcsóbb kihívóinál, ráadásul a hatalmas ország egyes félreeső területeire sokszor csak az állami vállalat végez kiszállítást, más társaságok nem.

A sztrájk oka, hogy a kanadai postások szakszervezete és a szövetségi kormány által működtetett, non-profit vállalatként jegyzett posta közötti egyeztetések a foglalkoztatás feltételeiről holtpontra jutottak. Az egyik vitás kérdés, hogy az időszakos munkavállalók esetében a posta szeretné annak lehetőséget megteremteni, hogy segítségükkel a hét minden napján végezhessen kiszállítást. Ezt azonban a szakszervezet elutasítja, ahogy azt is nehezményezi, hogy a cég visszavágott a dolgozók egészségügyi juttatásaiból, és kitáncolna a kollektív szerződésből is.

A szakszervezet nyilatkozatában jelezte, tisztában vannak azzal, hogy a munkabeszüntetés ebben az időszakban különösen erőteljes hatású lehet, de úgy látják, nincs más eszközük követeléseik érvényesítéséhez.

A postánál viszont azzal érvelnek, elkerülhetetlen a modellváltással egybekötött költségcsökkentés. A cégnek milliárdos pénzügyi vesztesége várható idén (2023-ra 749 millió kanadai dollár veszteségről jelentettek), részben azért, mert az alapvetően levelek kézbesítésére felállított üzleti modelljük fölött eljárt az idő.