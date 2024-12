Karácsonyi készülődés: 24 érdekes tény, amit nem tudott a karácsony ünnepléséről

Izgalmas, egyben terjedelmes infografikát készített az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány a karácsonyi készülődés hazai és európai vonatkozású érdekességeiről, más kutatások adatait is beemelve összesítésükbe arról, hogy készültünk-készülünk az év végi ünnepre. Ezekből már az Origón is bemutattunk néhányat, ám a hivatkozott összeállításra támaszkodva, most megmutatunk továbbiakat is abból, valamint más források alapján is. Tartson velünk, és ismerjen meg összesen 24 érdekes tényt a karácsonyi készülődés folyamatairól!

Karácsonyi készülődés: érdekes számokat mutatunk a karácsony világából (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Karácsonyi készülődés: honnan érkeznek a fenyőfák az európai és magyar családokhoz?