Így csökkentené a kiszállítási időt a Temu

A brit székhellyel bíró kiskereskedőket győzködi a Temu arról, hogy termékeiket az online piactéren keresztül értékesítsék. A vállalat rövid, akár egy napon belüli kiszállítási határidőt vállalva próbál minél több kereskedőt megnyerni a kezdeményezésnek, nem titkoltan azzal a céllal, hogy tartani tudja a lépést a hagyományos brit kiskereskedőkkel, melyek fizikai boltjaikban jelentős forgalmat bonyolítanak az év ezen időszakában.

A Temu a brit kereskedőket is megnyerné magának (illusztráció)

Fotó: Unsplash / appshunter.io

A The Times riportja szerint a Temu azokkal az angliai cégekkel lépne partnerségre, melyek helyben készült termékeket kínálnak, például bútorokat, kempingfelszerelést, esőkabátokat, konyhai eszközöket. Ezeknek a Kínából történő szállítása túlságosan drága lenne ahhoz, hogy a Temu tartani tudja az általa vállalt, viszonylag rövid kiszállítási határidőket, ezért a cég helyi raktárkészletekkel rendelkező partnerekkel kívánja erősíteni e termékkörök forgalmát. Ezt viszont a Temu a vásárlók felé rövid határidejű kiszállításként kommunikálja.

A Temunál annyira biztosak a dolgukban, hogy várhatóan Londonban önálló irodát is nyitnak ennek koordinálására, ahol akár több tíz főnyi munkavállalót is alkalmaznának

– tér ki rá a Retail Gazette. Ennek az elhatározásnak az alapját ugyanakkor az jelentheti, hogy a Temu applikációját több mint 12 millióan használják rendszeresen, és rendelnek azon keresztül árucikkeket. Az áruk Kínából való kiszállítása viszont 1-2 hetet igénybe vesz, ezt pedig a Temunál versenyhátrányként értékelik a brit kiskereskedelmi szereplőkkel szemben.

Több jel mutat arra, hogy a Temu részben saját elhatározásából, részben EU-s illetve egyes nemzeti hatóságok nyomására változtatni fog eddigi működésén. Korábban is szóltak már elemzések arról, hogy az a modell, amivel a Temu legázolta még az Egyesült Államok online értékesítését is, és késztette saját "temugyilkos" platform elindítására az Amazont is, nem tartható fenn hosszabb távon.

Az EU-ban emellett szorgalmazzák, hogy a vállalat tegyen meg mindent a kínálatában megjelenő hamisított termékek kiszűrésérért, és hagyjon fel egyes megtévesztő árazási, értékesítési gyakorlatával.