Közleményt adott ki a MOHU a konyhai élelmiszer-hulladék leadásáról

A MOHU Zrt. tájékoztatása szerint a szolgáltatás jelenleg 33 helyszínen, Budapest, Cegléd, Kecskemét, Szolnok, Székesfehérvár, Kaposvár, Tatabánya, Zalaegerszeg, Orosháza, Gyomaendrőd, Békéscsaba és Nagykanizsa településeken érhető el, de az érintett hulladékudvarok száma folyamatosan bővül. A helyszínek listája elérhető a vállalat honlapján.

A konyhai zöld- és élelmiszer-hulladékok elszállítására a MOHU bizonyos településeken, tesztjelleggel, házhoz menő gyűjtést is indított. A konyhai élelmiszer-hulladékokat kezdetben főleg olyan települések hulladékudvaraiban lehet leadni, ahol már működik a tesztüzemű házhoz menő gyűjtés.

A rendszer fokozatosan bővül a hulladékudvarok kihasználtsága alapján.

A MOHU becslései szerint egy személy nagyjából heti 1 kilogramm konyhai zöld- és élelmiszerhulladékot termel. Az ilyen anyagok szelektív gyűjtése közös érdek, hiszen így ezek értékes másodlagos nyersanyaggá válnak. A biohulladékból biometánként megújuló energiaforrást lehet előállítani, komposztként pedig fenntartható tápanyagforrást biztosít a mezőgazdaságnak – hívja fel a figyelmet a vállalat.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock

A konyhai élelmiszer-hulladékok leadása az egyéb kategóriákkal megegyezően zajlik a hulladékudvarokban. A hulladékot saját tárolóedényeben kell a helyszínre szállítani, majd ott egy patentzáras, szagbiztos gyűjtőedényben kell elhelyezni.

A házhoz menő gyűjtéshez hasonlóan a hulladékudvarokon is leadhatók különböző szerves hulladékok, például gyümölcs- és zöldségmaradékok, kávézacc, teafű (teafilter nem), tojáshéj, főtt ételmaradékok, pékáruk, feldolgozott élelmiszerek és húskészítmények. Fontos azonban, hogy csontokat, élelmiszercsomagolást, porzsákokat, porszűrőket, papírzsebkendőket és pelenkákat nem szabad a gyűjtőedényekbe dobni, mivel ezek nem komposztálhatók, illetve rongálhatják a gépeket. Tilos továbbá leadni a fák ágait, leveleit, gallyakat, valamint kommunális hulladékot is. A pontos lista a MOHU biohulladékokkal foglalkozó oldalán is megtalálható.

A 2022. évi adatok alapján az EU-ban jelenleg a szerves hulladéknak mindössze 16 százalékát gyűjtik elkülönítve és kezelik megfelelően, a fennmaradó rész pedig továbbra is kihívás, hogy hogyan tudnak belőle újrafeldolgozható anyagot előállítani.

A hazai települési hulladék 34 százaléka biológiailag lebomló anyag, ebből a konyhai zöld- és élelmiszer-hulladék mennyisége évi 440 ezer tonnát tesz ki.

A MOHU hosszú távú célként pedig a 155 ezer tonnás éves gyűjtési mennyiséget tűzte ki.