Közel négymilliárd forintért árulják a színészlegenda egyik lakását

Paul Newman és Joanne Woodward, Hollywood egyik legismertebb párja, hosszú éveken át éltek egy gyönyörű lakásban New Yorkban, Carnegie Hill negyedében.

Joanne Woodward és Paul Newman 50 évig voltak házasok, mielőtt 2008-ban, 83 éves korában meghalt. Ez a lakás az Upper East Side északi részén található, ami az elegáns, klasszikus épületeiről, csendes utcáiról és kulturális gazdagságáról híres.

Fotó: Collection ChristopheL via AFP / Collection ChristopheL via AFP/© Orion Pictures



A penthouse egy 1925-ben épült, teljes körű szolgáltatást nyújtó épületben található, ahol 24 órás portaszolgálat és fitneszközpont is segíti a lakók életét.

A lakást 9,95 millió dollárért, az az 3,6 milliárd forintért árulják.

A Carnegie Hill-i lakásuk egy kifinomult és letisztult otthon, amely tökéletesen tükrözte Newman és Woodward ízlését.

A terek barátságosak és meghitt hangulatúak voltak, ami jól illett a pár híresen szoros kapcsolatához és családcentrikus életviteléhez.

A lakás klasszikus New York-i építészeti stílusban épült, nagy ablakokkal, amelyek sok természetes fényt engednek be, és egy gyönyörű kilátással a közeli Central Parkra.

A belső terekben elegáns faburkolatok, kézzel válogatott műalkotások, és kényelmes, időtlen bútorok uralkodnak. Newman szenvedélye az autóversenyzés és a jótékonykodás iránt, valamint Woodward színház és irodalom iránti szeretete is megmutatkozott az otthonban, különösen a könyvtárban és a művészeti gyűjteményekben.

Fotó: KnightFrank

A lakás eladását a házaspár gyermekei intézik a 94 éves Woodward nevében, akit 2007-ben diagnosztizáltak Alzheimer-kórral.

A lakás kiválasztásának egyik szempontja az volt, hogy nagy terasza legyen.

Édesanyám teraszt akart a kutyáknak, hogy kimehessenek a szabadba – ez volt az elsődleges cél.

– mondta Clea Newman Soderlund, a lányuk.

Ez a lakás nemcsak otthonként, hanem a pár baráti és családi összejöveteleinek színhelyeként is szolgált, ahol gyakran fogadták Hollywood nagyjait és művészeket. A lakás tökéletes példája annak, hogyan lehet egy híresség otthona egyszerre lenyűgöző és otthonos.