A program célja, hogy már jövőre 25 ezer új lakás kerüljön piacra

A multiplikátor hatás kapcsán a Világgazdaság idézi Kiss Gábort, a legnagyobb hazai ingatlanfejlesztő vállalatokat tömörítő Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alelnökét, aki kiemelte, hogy az állam az önerő oldaláról hoz nagyobb dinamikát a piacra azzal, hogy ingatlanalapokban befektetési jegyeket vásárol. Az állam gyakorlatilag piaci alapú befektetőként jelenik meg, a részvétele nem támogatás, hanem kockázati befektetés, amit teljes mértékben piaci hozammal kap vissza, a később értékesített ingatlanok után.

Mekkora összeg mozdul meg a lakáspiacon?

Az ingatlanfejlesztés 25-30 százalék önerővel indul, a fennmaradó rész kereskedelmi banki hitel.

A tőkeprogram 200 milliárd forintja összességében 800-1000 milliárd forintot mozgathat meg a lakásépítési piacon.

Legjobbkor érkezik a lakásépítést ösztönző program, hiszen a kínálatbővülés fékezheti a lakásárak emelkedését.

Az eddigi fő csapásirány, a saját lakás vásárlásának segítése mellett új színfolt a fiatalok lakásbérlethez jutásának könnyítése, ami a családalapítás előtt állóknak is fontos előrelépést tesz lehetővé az önálló életkezdés támogatásával – mutatott rá az ingatlanpiaci szakember. A lakhatás családtámogatási kérdés volt és lesz, de most már a korábbiaknál még hangsúlyosabban, és immár a gyerekvállalástól részben elkülönülve is megjelent a kormány fókusztémái között.

A 200 milliárdos keret mintegy 95 százalékából lakásfejlesztés lesz, miközben a minisztériumi források 5 százalékra teszik a kollégiumi beruházások arányát. Új elem a bérlakásépítés, az elkészült lakások 15-20 százaléka vállalkozások, illetve önkormányzatok bérlakásaként fog funkcionálni a számítások szerint.