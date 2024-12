Piros fotelek és üveg dohányzóasztalok: ilyenek voltak a lakásbelsők a szocializmusban

A paneles építkezés a modern államok válasza volt a népességnövekedésre és az urbanizációra. A második világháború után a komoly gondokat okozó lakáshiány pótlására elsőként Nyugat-Európában született meg a megoldás. A Szovjetunió az 1950-es évek második felében Franciaországtól vette át a „nehéz előgyártmányok" építési rendszerét, amely Magyarországon is elterjedt, és később hazai mérnökök fejlesztették tovább. Az első panelház már több mint 60 évvel ezelőtt készült el, amivel megkezdődött a panelkorszak hazánkban is. A lakótelepi élet fő ismérvei nem csak az egyenházak voltak, hanem az egyen lakásbelsők is.

Az 1961-ben elinduló és 1975-ig tartó 15 éves országos lakásépítési program egymillió lakás építését irányozta elő (amit mintegy ötvenezerrel túl is teljesítettek), ezek közül körülbelül 550 ezer otthon készült el paneltechnológiával, átlagosan 58 négyzetméteres alapterülettel. Ezek az egyenlakások voltak a lakótelepi élet színterei a szocializmus időszakában. Lakótelepi élet: mintás tapéta, üveg dohányzóasztal és típusbútorok

Fotó: Fortepan / Gárdos György A főváros nagyberuházásai mellett a vidéki városokban is rohamosan épültek a lakótelepek. 1960-ban még a hazai lakosság 79,8 százaléka lakott komfort nélküli lakásban, a nagy házgyári lakásépítés következtében azonban ez a szám 1980-ra 37,7 százalékra csökkent. A nagyüzemi építésre alkalmas panelokat gyártó, úgynevezett házgyárak a hatvanas évek végétől álltak munkába. A legtöbb lakást az 1976-ban adták át, 93.905-öt. A lakótelepi életforma A lakótelepépítés eredeti célja az iparosodás, a tömeges fogyasztás és a népességpolitikai célok gördülékeny megvalósítása volt, azonban a lakásínség enyhítésére a 60-70-es években kidolgozott építészeti válaszoknak komoly társadalmi vetületei is voltak. A vidékről a fővárosba költözők közül sokan itt találkoztak először valódi fürdőszobával, folyóvízzel vagy éppen a lifttel. Az új, minimálisra méretezett otthonok berendezéséhez a régi bútorok viszont nem voltak praktikusak, vagy egyáltalán be sem fértek a lakásokba. Így újakat kellett vásárolni ahhoz, hogy a házgyári lakásból otthon legyen. A beépített szekrények, radiátorok és típusbútorok a berendezés tekintetében nem sok teret engedtek az ott lakók fantáziájának, igaz, akkoriban a boltok választéka is meglehetősen szűkös volt. Például a fővárosiak sokáig a Blaha Lujza tér közelében lévő Otthon Áruházba jártak, a Domus lakberendezési áruházlánc megjelenésével azonban, a rendszerváltásig a magyarországi bútorkereskedelem lényegében egybeforrott a Domus névvel. A céget a Bútorértékesítő Vállalat, a BÚTORÉRT Közép-Európa legnagyobb lakberendezési áruházaként indította útjára 1974-ben Budapesten, majd rövidesen kiépítette az országos hálózatot is.

A Kecskeméti Házgyár szerelőcsarnoka - 1974

Fotó: Fortepan / Kádas Tibor A három évtizedes tündöklés után a vállalat, a kétezres évektől már egyre nehezebben tudta tartani a versenyt az olyan külföldi cégekkel, mint az IKEA vagy a Kika, 2011-től pedig megszűnt. Zöld fotel és piros szegfű A 70-es évek vásárlóinak nagy kedvencei voltak a műbőr fotelek,

a fényes famintás bútorok ,

a faforgács polcok,

a csipkés terítők

és a kárpitok. Egy "tisztességes" háztartásból pedig nem hiányozhatott a betekerős szódásszifon, a kotyogós kávéfőző és az ugrándozó centrifuga sem. Az egykori Kanizsa Bútorgyár szekrénysorai a legtöbb nappali alapdarabjai voltak. A falakról mintás tapéták mosolyogtak, amelyeket a zöld fotelek, piros kanapék és a pvc-padlók színkavalkádja, no meg a piros szegfűs, üveg dohányzóasztal hozott igazi szocialista harmóniába. 1984 - József Attila-lakótelep, a Pöttyös utca, Dési Huber utca és Ifjúmunkás utca közötti terület

Fotó: Fortepan/Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény Egyedibb bútorhoz hozzájutni sok pénz, utánajárás és idő volt, de aki ennek ellenére megtehette, az a Rákóczi úti NDK-boltból akár lapra szerelt, fehér színű MDW szekrényfalakkal is díszíthette a nappaliját. Habár mai szemmel nézve ezt a retró eneteriőrt már kevesen tartanák vonzónak, mindenesetre tény, hogy az 1970-es évek házgyári lakásainak összkomfortja a lakhatási minőséget tekintve óriási színvonal emelkedést jelentett az ötvenes évekhez képest. A lakótelepi élet A többnyire kicsiny lakások azonban hosszú távon sehogy sem elégítették ki a különböző társadalmi rétegek elvárásait, a lakosság nehezen alkalmazkodott az új környezethez, és az egyhangú tömbökben egyre gyakrabban ütötte fel a fejét a bűnözés, az alkoholizmus és a családon belüli erőszak. A nyolcvanas évektől a közvélemény és a sajtó negatív kritikája a lakótelepek folyamatos presztízsveszteségét jelezte, amely a lakások piaci értékének csökkenését és a tehetősebb rétegek elköltözését is magával hozta. Végül más, modernebb építészeti megoldások terjedtek el helyettük. A mai lakótelepek képét a folyamatosan zajló panelrehabilitációs programok igyekeznek humánusabbá varázsolni, a belső terek berendezésének pedig csak az ott lakók pénztárcája szabhat határt, hiszen a bútorválaszték azóta szinte a végtelenségig bővült.



