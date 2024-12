Ezek voltak a hét legfontosabb gazdasági hírei

Megkezdődött az Országgyűlésben a 2025-ös költségvetés általános vitája, amelynek expozéját Varga Mihály pénzügyminiszter tartotta. A tárcavezetőt jó eséllyel utoljára látjuk, hogy részt vesz a büdzsé vitájában, Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn nem sok kétséget hagyott afelől, hogy ki lesz Matolcsy György utódja a jegybank élén. A költségvetés összefoglalója itt érhető el. A vita második napja itt olvasható.

Varga Mihály

Fotó: Facebook / Varga Mihály

Megszületett a bérmegállapodás

A kormány teljesítette a 21 pontból álló Új Gazdaságpolitikai Akcióterv első pontját. A minimálbér és a garantált bérminimum tekintetében is átfogó hároméves bérmegállapodás jött létre. A kormány 9 százalékkal emeli a jövő évi minimálbért, és 7 százalékkal a garantált bárminimumot. A cél, hogy dinamikus béremelésekkel 2028-ra 400 ezer forint legyen a minimálbér.

A legkisebb keresetek emelkedésének biztosítása érdekében a kormány segíteni próbálja majd a vállalkozásokat. Megkönnyítik a megnőtt szociális hozzájárulási adó kifizetését, valamint anyagilag is támogatják a kis- és középvállalkozások fejlődését. A gazdasági tervek sikeres megvalósításához fontos a termelékenység és a hatékonyság javítása.

Miniszterelnöki interjú a Jó reggelt, Magyarország!-ban

Fotó: Facebook / Orbán Viktor

A héten megszületett bérmegállapodással a kormány hatást tud kifejteni nemcsak a minimálbérre, tehát a legkisebb keresetűek jövedelmének emelkedésére, hanem az afölötti bérekre is – mondta Orbán Viktor pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Kiderült, mekkora fizetést ad a szegedi BYD-gyár – kitört a munkavállalási láz

Még a kecskeméti Mercedesnél is jobban fizet majd a szegedi BYD. Míg a német prémiumgyártó hazai üzemében átlagosan 1600 eurót lehet keresni, a kínai cég 1800-2000 eurót fizet majd havonta – írja az index. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint így a jövőre megnyíló üzem nemcsak a régió infrastruktúráját fogja javítani, hanem a béreket is felfelé húzza majd. Most még a szegedi fiatalok közül sokan Budapesten, a Dunántúlon vagy külföldön kénytelenek munkát vállalni, mert – ahogy többen is elmondták – a Dél-Alföldön nem kapnak megfelelő ajánlatokat. A cég szegedi beruházásának már a híre is felpezsdítette a munkaerőpiacot.