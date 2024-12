Javította a magyar gazdaság kilátásait egy tekintélyes hitelminősítő

A Fitch Ratings pénteki minősítésében változatlanul befektetésre ajánlja hazánkat, a kilátást pedig stabilra javította, azaz Magyarország pozitív visszaigazolást kapott a hitelminősítőtől. A Moody’s múltheti és a Standard and Poor’s októberi megerősítő minősítésével a három legnagyobb hitelminősítő továbbra is egyöntetűen befektetésre ajánlja hazánkat, ami a töretlen bizalmat tükrözi. A Fitch döntése is rámutat, hogy a magyar gazdaság alapvető fundamentumai stabilak - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Vágólapra másolva!

A közleményben hangsúlyozták: hazánk megítélése a nemzetközi pénzpiacokon kedvező, a magyar állampapírok népszerűsége töretlen. Az erős befektetői és piaci bizalmat a sikeres kötvényaukciók és a külföldi működőtőke-befektetések folyamatos beáramlása is igazolja, amelyek révén olyan jelentős gigaberuházások kapcsolódnak be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a BMW, a SEMCORP, vagy az EcoPro. A kormány megteremtette a költségvetés és a növekedés egyensúlyát. Magyarország finanszírozási helyzete stabil, miközben a kormány elkötelezett a szigorú költségvetési gazdálkodás, a hiány és az államadósság csökkentése mellett. A 2025-ös békeköltségvetés a tartós konjunktúra alapjainak lefektetésével hozzájárul, hogy a magyar gazdaság visszatérjen a fenntartható és magas ütemű növekedési pályára. Ezt az irányt erősíti meg a Fitch pozitív minősítése. A magyar gazdaság stabil és válságálló, a magyar gazdaság fundamentumai jól teljesítenek. Töretlenül magas a foglalkoztatottság, 2010-hez képest 1 millióval többen, 4,7 millióan dolgoznak, a regisztrált munkanélküliek száma történelmi mélyponton van, miközben a fogyasztás bővül és a belső konjunktúra helyreáll. Az év első tíz hónapjában a kiskereskedelmi forgalom összességében 2,8 százalékkal nőtt, ami az uniós középmezőny elejébe tartozik. Fotó: Anadolu Agency/Cem Ozdel A turisztikai ágazat is kimagaslóan teljesít, 2024. január-októberben 15,5 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, ami 10,2 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A belgazdasági helyreállását továbbra is nagymértékben segíti, hogy a kormány célzott és hatékony intézkedéseivel letörte és alacsony szintre szorította az inflációt, melynek mértéke októberben mindössze 3,2 százalék volt. Ehhez társul a reálbérek már több mint egy éve tartó dinamikus növekedése, ami szeptemberben 9,2 százalékot ért el. A jelentős bérdinamika - tovább erősítve a gazdaság alapfundamentumait - tartós maradhat, a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek között létrejött hároméves bérmegállapodás garantálja, hogy 2025-ben és azt követően is nagymértékben növekedjen a fizetések vásárlóereje. A megállapodás értelmében a minimálbér 2027-re összességében 40 százalékkal nőhet, 2025-ben 9 százalékkal, 290 800 forintra, 2026-ban 13 százalékkal, 328 600 forintra, 2027-re 14 százalékkal, 374 600 forintra emelkedhet - fejtették ki. A kormány célja, hogy 2025-ben a magyar gazdaság 3 százalék fölötti növekedést érjen el, melynek alapjait a gazdasági semlegesség teremti meg. A kormány a növekedés támogatása érdekében 21 intézkedésből álló Új Gazdaságpolitikai Akciótervet dolgozott ki. Az akcióterv célja, hogy tovább növelje a fizetések vásárlóerejét, biztosítsa a megfizethető lakhatást, továbbá a Demján Sándor Programon keresztül megduplázza a hazai kkv-k méretét és hozzájáruljon a vállalkozások termelékenységi ugrásához.

Az akcióterv összesen 4000 milliárd forintnyi forrást mozgat meg, amellyel nemcsak a gazdasági növekedést támogatja, hanem annak bevonó jellegét is erősíti, így a konjunktúra eredményeiből a társadalom és a gazdaság lehető legszélesebb köre részesül majd, különösen a magyar családok és a hazai kkv-k - írta közleményében az NGM.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!