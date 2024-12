30 éves Mariah Carey karácsonyi örökzöldje, bűvös összegű bevételt termelt

Idén 30 éves a karácsonyi időszak egyik legismertebb popslágere, amire túlzás nélkül illik az örökzöld jelző, mivel minden évben rengeteg alkalommal játsszák a rádiók, szól a bevásárlóközpontokban háttérzeneként, és alighanem az otthonokban is sokan kattintanak a "lejátszás" gombra Mariah Carey "All I Want for Christmas Is You” slágerénél.

Az minden évben kérdés, melyik az aktuális karácsonyi szezon legnépszerűbb szerzeménye globálisan illetve országonként. Az, aki úgy gondolja, Carey slágere a Wham! Last christmas című dalával gyakran vetélkedik egymással az élen az elsőségért, egyáltalán nem téved. Ezek a gyakran játszott slágerek pedig változatlanul rengeteg pénzt termelnek a jogdíjakból, így sokakat az is foglalkoztat, hogy mennyit lehet keresni egy egyszer elkészített, hibátlanul fülbemászó dallal, akár évtizedeken át.

A zeneipari becslések után most a Manatt, Phelps & Phillips nevű ügyvédi iroda vállalkozott arra, hogy kalkulációt készít arról, mennyi bevételt termelt Carey slágere eddigi, 30 éves pályafutása alatt

– írja a CNBC.

Számításaik szerint a karácsonyi sláger mostanáig 103 millió dollárt hozott a konyhára, azaz mintegy 42 milliárd forintot.

Ez a bevétel az albumeladásokból, a dal letöltéseiből, illetve a streaming csatornákon való lejátszásokból tevődik össze.

Fontos megjegyezni, hogy ez az összeg nem egészében Mariah Carey bevétele, aki a dal előadója mellett annak társírója és társproducere is volt. Az, hogy a jogdíjakból mekkora összeg jut el hozzá, pontosan nem ismert információ, mivel annak mértékét az erre vonatkozó zeneipari szerződések határozzák meg, melyek viszont nem nyilvánosak. Ráadásul, miként megírtuk, pár éve új tulajdonoshoz kerültek a dal jogai.

Az iparági szervezetek becslései egybecsengenek abban a kérdésben, hogy a dal mekkora bevételt termel évente, ezek néhány millió dolláros nagyságrendről szólnak. A Billboard szerint a nóta 2022-ben 2,7 millió és 3,3 millió dollár közötti bevételt ért el, ezen felül keletkeztek tévés megjelenésből származó bevételei, például a Christmas TV-ről.

A most kiadott becslést készítő irodánál is úgy számolnak, évente 3-4 millió dollár között termel a sláger.

Ezzel összefüggésben George Howard, Berklee College of Music professzora "pénztemelő gépnek" nevezte a felvételt, egy "nagybetűs jelenségnek" tartva azt. A zenei jogokkal foglalkozó szakértő szerint is az "All I Want for Christmas Is You" évente 2-4 millió dollár bevételt ér el.

