Bejelentés a McDonald'stól: eddig lesznek nyitva az éttermek karácsony előtt

A Progress Étteremhálózat Kft. által üzemeltetett McDonald's éttermek többsége az elmúlt években is zárva tartott ezen a napon, de tavaly már a franchise üzletek is bekapcsolódtak a kezdeményezésbe. A hazai McDonald’s-nak és partnereinek fontos, hogy a dolgozók a családjaik körében tölthessék az ünnepeket, ezért döntöttek most is a gyakorlat folytatása mellett – írja közleményében a vállalat.

Döntésük értelmében december 24-én hajnal 3 órától idén is zárva maradnak a McDonald’s hazai egységei.

A több mint 110 étterem közül csupán az Aréna Mallban és az Alleeban található egységek jelentenek kivételt, a bevásárlóközponttal fennálló szerződéses kötelezettségek miatt.

December 24-én két kivételtől eltekintve zárva maradnak a magyarországi McDonald's éttermei

Fotó: Mcdonald's / Progress

'Fontos számunkra, hogy munkatársaink is megélhessék az ünnepi pillanatokat szeretteik körében, hiszen ez hozzájárulhat mentális egészségükhöz, és ahhoz, hogy a mindennapokban is elégedett és motivált csapatként dolgozhassunk együtt. Nagy öröm, hogy ismét sikerült rendszer szinten is megvalósítani, hogy kettő éttermünk kivételével minden éttermünk zárva lehessen” – mondta Horváth Andrea, a hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. HR igazgatója.

A karácsony miatt változik a kiskereskedelmi üzletek nyitvatartása is, lesznek közöttük olyanok, melyek a gyorsétteremlánchoz hasonlóan, nem nyitnak ki december 24-én. Miként az Origo megírta, ilyen a Lidl is, melynek boltjai szintén azért maradnak zárva, hogy a dolgozók is az ünnepi készülődéssel, családjaik körében tölthessék az időt.

A többi nagy élelmiszer-jellegű kiskereskedés közül az Auchan december 24-én 12 óráig várja a vásárlókat, az áruházlánc tapasztalatai szerint a vevőknek biztonságot jelent, hogy szükség esetén még az utolsó pillanatban is tudnak vásárolni, igény van ilyenkor is a friss termékekre – közölték. Tudatták azt is: december 27. és 30. között a szokásos nyitvatartási időben működnek az üzleteik, december 31-én 16 óráig lesznek nyitva.

A Penny üzletei december 24-én országszerte 12 óráig tartanak nyitva, december 19-én, 20-án, 21-én és 23-án meghosszabbított nyitvatartással működnek, 21 órakor zárnak. Az üzleteiknél december 22-én a szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben, akárcsak december 27. és 30. között, míg december 31-én 14 óráig tartanak nyitva.