Még csak 9 éves, de már saját házra gyűjt egy brit kisfiú

Nemcsak saját házra spórol a devonból származó Tommy Climmo, hanem már egész felnőttkorát is eltervezte, miképp jut el a gazdagsághoz. A vállalkozó szellemű ifjú fát aprít, majd bezsákolj őket és gyújtósként értékesíti, sőt már van egy alkalmazottja is - számolt be a Mirror.

Míg kisvállalkozása beindult, Climmo azt tervezi, hogy szállodafelújításokat végző vállalkozást nyit.

Szülei elmondása szerint az érett gondolkodású kisfiú hatéves korában osztotta meg először velük a szállodák felújításáról szóló álmát.

Miután felépítette tűzifa üzletét, elindította saját cégét, a TC Deals Directet. Megrendeléseinek teljesítéséhez az apja, Dan hulladékkezelő cégétől visszamaradt fahulladékot használja fel, és havonta körülbelül 80 zsák tűzifát ad el.

A fiú szülei által felügyelt Facebook-oldalon hirdeti a tűzifáját. A kisfiú még az öccsét is felvette első alkalmazottjának, hogy segítsen bezsákolni a fát, miután feldarabolták.

A büszke apa, Dan azt mondta, hogy mindig úgy nevelte a gyerekeit, hogy jól értsék a vállalkozások működését. Hozzátette azonban, hogy soha nem gondolta volna, hogy egyik gyereke már ilyen fiatalon céget fog vezetni.

A DevonLive-ban beszélgetve Dan a következőket mondta:

Néhány évvel ezelőtt a fiam azt mondta, hogy »ha idősebb leszek, szállodákat fogok vásárolni, felújítom és eladom«. Csak néztünk egymásra, és azon gondolkodtunk, hogy honnan jött ez neki?

Elmondta, hogy fiatal korától függetlenül Tommy már most spórol, hogy a jövőben házat vásároljon. Hozzátette azt is, hogy az üzletközpontú gyerek folyamatosan gondolkodik kisvállalkozása bővítésének új módjain is.

Az apa azt mondta:

Folyamatosan azon gondolkodik, hogyan tudna pénzt keresni, ami szerintem zseniális.

Hozzátette, hogy Tommy és testvérei a Covid-járvány óta otthoni oktatásban részesülnek, és mindkét szülőjük arra biztatja a gyerekeket, hogy a lehető legtöbb gyakorlati ismeretet sajátítsák el.