Megdöbbentő dolgot találtak a vízvezetékszerelők a beázott fal mögött

Jó ideje nagyon trendi téma a közösségi médiában, hogy egyes helyeken miket találnak a padló alatt, felújítások után milyen dolgokra bukkannak rá a falakban. Ezekről a felfedezésekről nagyon sokszor készülnek fényképek vagy videók, hiszen a TikTok például egy olyan hely a közösségi terekben, ahol ezekre a tartalmakra kifejezetten vadásznak.

Egy képzőművész nem mindennapi hírről számolt be, miután azt érzékelte, hogy a műtermében egy bizonyos helyen szivárog a víz a falból, azonnal hívta a szakembert, hogy nézze meg, mi lehet a probléma. Nem mindennapi felfedezés lett a dolog vége, hiszen

egy nagyon ősi feliratot találtak a falban, amely akár kétezer éves is lehet.

Érdekesség az is, hogy a művész műterme valójában egy régi kápolna, ami sokáig üresen állt - írta meg a Promotions.hu.

A kőbe vésett szöveg az első vagy második századból származik, és azt is sikerült megállapítani, hogy igazából egy sírfelirat, tehát korábban egy római síron állt, és utána építették be a falba a templomban. Még az elhunyt nevét is le lehetett róla olvasni, tehát a sírfelirat a több évszázaddal ezelőtt templom falába épült be, még az is lehet, hogy korábban ezen a területen egy római kori temető állt valamikor.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock

Az Origo beszámolt arról az esetről is, amikor egy amerikai család, a Wisconsinban élő Zwick-házaspár új ingatlanba költözött, a kertben pedig egy gigantikus vasajtót találtak. Úgy gondolták, hogy nem nyitják ki, mivel az volt a feltevésük, hogy csak egy nagy üres tér van odabent, amelyet az előző tulajdonos használt valamilyen célra. Amikor azonban kinyitották, kiverte őket a veríték:

az ajtó mögött egy 80 négyzetméternyi terület volt, egy amolyan házi bunker volt, amelyet még az 1960-as évek elején építettek.

A bunkerben két hétre való élelmiszert találtak, meg egy halom felszerelést, többek között orvosi kellékeket, szerszámokat, lámpákat. Vagyis olyan dolgokat, amelyek arra voltak hivatva, hogy a túlélést segítsék. Valamint rengeteg, a hatvanas évekre utaló holmira bukkantak.