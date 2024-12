Meghalt a világ autógyártásának legendás alakja

Kilencvennégy éves korában meghalt Szuzuki Oszamu, a Suzuki Motors egykori elnök-vezérigazgatója - jelentette be a japán autógyár pénteken. Az üzletember kiemelkedő szerepet töltött be a japán-magyar kapcsolatok erősítésében, és Magyarországon is nagy tisztelet övezte.

Szuzuki szerdán hunyt el, halálát limfóma okozta - derült ki a vállalat közleményéből. A felesége nagyapja által alapított Suzuki vállalathoz 1958-ban csatlakozott, majd a ranglétrán felfelé haladva húsz év múlva annak elnök-vezérigazgatója lett. Oszamu Szuzuki, a Suzuki Motor Corporation volt elnök-vezérigazgatója

Fotó: Hajdú D. András - Origo Több mint négy évtizeden keresztül irányította a Suzuki Motors autógyárat, 2021 után főtanácsadóként működött a vállalatnál. Szuzuki Oszamu elnöksége idején hozták létre az 1993-ban felavatott esztergomi Suzuki-gyárat. A Magyar Suzuki Zrt. a halálhír kapcsán kiadott közleménye szerint Szuzuki Oszamu kiemelkedő szerepet töltött be a japán-magyar kapcsolatok erősítésében, és munkájának eredményeként Magyarország a Suzuki európai gyártási központjává, a magyar autóipar egyik meghatározó szereplőjévé vált.



