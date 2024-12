Akár mérgezést is okozhat a dubaji csoki

Bár a dubaji csoki most nagyon trendi Magyarországon is - az üzletekben pillanatok alatt elkapkodják a teljes készleteket -, azért nem árt tisztában lenni azzal, hogy ennek a finom édességnek is lehet egy sötét oldala: végletes esetben akár mérgezést is okozhat.

A legtöbb édesség eteti magát, a túlzott édességfogyasztás pedig nemcsak az alakunknak árthat, de életveszélyes állapotot is előidézhet, és ez alól a dubaji csoki sem kivétel. Mi több, mérgezést okozhat ez a népszerű finomság is. Sokan nem tudják, de valóban létezik olyan, hogy csokoládémérgezés. Tény, hogy ennek az édességnek vannak pozitív hatásai is, de a hatékony flavonoidok és polifenolok mellett nagy mennyiségben tartalmaz teobromint is, ami ugyanúgy élénkít és erős vízhajtó hatású, mint a koffein. Emiatt aztán tágítja az ereket, nagyban befolyásolja a vérnyomásunkat és a hangulatunkat is. Tehát ha túl sok csokit eszünk, akkor olyan tünetek jelentkezhetnek, mint a gyors szívverés, az étvágytalanság, izzadás, fejfájás, remegés; mindez pedig nagy terhelést rakhat a szív- és érrendszerre, és így akár életveszélyes állapotba is kerülhetünk. Nyilván ahhoz, hogy ez megtörténjen, nagyjából 300 tábla csokit kellene megenni, de ha valaki mondjuk szívbeteg vagy magas a vérnyomása, akkor ennél sokkal kevesebb is elég ahhoz, hogy megtörténjen a baj - teszi hozzá a Promotions.hu. De nem csak a szívet veszélyezteti a túlzott csokifogyasztás, hiszen emésztési problémákat is okozhat, a túl sok cukorfogyasztás elhízáshoz, magas vérnyomáshoz, és 2-es típusú cukorbetegség kialakulásához vezethet. Allergiás rohamot okozhat ugyanakkor a benne lévő kakaó, a tejtermékek, a diófélék és a szója. Ebben az esetben olyan tünetekre lehetünk figyelmesek, mint a kiütés, viszketés, duzzanat és a nehéz légzés. Súlyosabb esetben életveszélyes is lehet, ha anafilaxiás sokkot kapunk. Fotó: Shutterstock Ahogy az Origo megírta, az eredeti dubaji csoki kézműves technológiával és gondosan válogatott alapanyagok felhasználásával készül. A csoki tölteléke pisztáciapaszta, amelyet a közel-keleti konyhában gyakran használnak édességekhez. Ezt kadayif tésztával kombinálják, amely egy ropogós, szálas textúrát ad. Minőségi tej- vagy étcsokoládét használnak, amelyet precízen temperálnak, hogy szép fényes és roppanós legyen. A belsejébe sűrű, selymes pisztáciapasztát töltenek, amelyet ropogós kadayif tésztával kevernek össze. Ez a tészta az arab világ egyik legnépszerűbb édessége, amelyet gyakran szirupba áztatva használnak. A csokoládétáblákat arany- vagy pasztellszínű dekorációval látják el, ami a luxust és a gazdag közel-keleti kulturális örökséget idézi. Az eredeti dubaji csoki megálmodója Sarah Hamouda, aki 2001-ben alapította meg Dubajban édességgyártó vállalkozását, a Fix Dessert Chocolatier nevű céget - írta a Világgazdaság. Az extra töltelékes csokoládé ötlete személyes vágyból fakad: amikor második gyermekével volt várandós, a hagyományos csokoládék egyszerűen nem tudták kielégíteni az édesség utáni vágyát. Valami sokkal egyedibbet akart, mind ízvilágban, mind textúrában. Így alakult ki a ropogós, töltött csokoládészeletek koncepciója, amely hat alapízben érhető el.

