Meddig kell eltartani naplopó párunkat, és meddig kell tűrni a megaláztatást?

Egy mérgező kapcsolatban gyakran érezhetjük magányosnak magunkat.

Fotó: Unsplash/Ethan Sykes

Egy Reddit felhasználó leírta a saját történetét a párjáról, akivel a külföldi munkája miatt távkapcsolatban éltek egy ideig. Majd a férfi úgy döntött, hogy felmond és hazaköltözött a nőhöz. Egy ideig keresett is állást és elmondása alapján kapott is 7-8 ajánlatot, de végül mindet visszautasított. A nőtől és az anyjától is több alkalommal is kölcsönkért és eladta a dolgait. A nő azt mondja, hogy kellemetlenül érinti ez a helyzet, hogy a férfi nála lakik, neki van rendes fizetése és abból el tudja tartani magát, de egy nyaralást például két emberre nem tudna kifizetni. Tervek szerint a férfi visszament volna külföldre dolgozni, és utána elmennek nyaralni, de végül csalódás érte őt, egyre nehezebben tud férfiként felnézni rá.

Ehelyett kaptam egy motiválatlan, munkanélküli embert, akinek egyik munka sem felel meg.

- mondta a nő.

Felvetődött benne a kérdés, hogy meddig kell kitartani egy olyan ember mellett aki nem próbál változtatni a helyzetén? Bár látja, hogy bántja a férfit a helyzet, mégsem tesz azért, hogy munkája legyen, így továbbra is kihasználja párja szeretetét.

Egy kapcsolatban fontos, hogy a felek támogassák egymást, nem pedig kihasználják.

Fotó: Unsplash/Mantas Hesthaven

Milyen hatása van a mérgező kapcsolatoknak az életünkre?

Az ilyen kapcsolatok súlyosan befolyásolhatnák az embert, szorongást, depressziót okozhatnak illetve hatással lehetnek az önértékelésünkre és a pozitív jövőképünkre is. Az áldozatok gyakran elveszítik a kapcsolatokat a külvilággal, elszigetelődhetnek, és nehezen bízva másokban, új kapcsolatok kialakításában is problémáik lehetnek.

Hogyan gyógyulhatunk fel egy mérgező kapcsolat után?

Önmagunk újra felépítése - szánjunk időt arra, hogy megtanuljuk újra szeretni magunkat, foglalkozzunk többet azokkal a tevékenységekkel amiket szeretünk és feltöltenek minket.