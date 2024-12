Unja a milliomos életét az egykori lottónyertes

A Neil Trotter 2014-ben óriása összeget 107,9 millió (53 milliárd forint) fontot nyert az EuroMillions jackpot nevű lottón. Így a férfi Nagy-Britannia negyedik legnagyobb lottófőnyereményét vihette haza.

Trotter a nyereményével kapcsolatban a DailyStar-nak elmondta, hogy mindig is sejtette, lottónyertes lesz. Ezt még aznap is elmondta barátainak és a családjának, mikor a nyertes szelvényt feladta.

Régebben azt mondtam apámnak, hogy lesz egy házam tóval, ő meg azt mondta: Álmaidban, fiam!

- meséli Trotter, akinek apja negatív hozzáállása sem tudta megcáfolni a megérzéseit.

Fotó: Northfoto / NORTHFOTO/ODDSHOT

Olyan erős érzésem volt pénteken, hogy én fogok nyerni, még a titkárnőmnek is elmondta a munkahelyemen.

A férfi megérzései néhány órával később beigazolódtak, ugyanis megnyerte a főnyereményt.

Annak ellenére, hogy többen is figyelmeztették az újdonsült milliomost, Trotter azonnal költekezésbe kezdett. Vett egy mesébe illő kastélyt, aminek a kertjében saját tava is van, valamint vásárolt egy Jaguart és Porschét is, amivel újra a versenyzés iránti szerelmének élhet.

Miután mindent megteremtett ami a kényelmes élethez szükséges, a férfi rájött, hogy a milliomos élete sokszor túl hamar unalmassá válik.

Meglehetősen furcsa volt hozzászokni ahhoz, hogy nem kellett többé dolgozni menni. Hamar rájöttem, hogy egész nap otthon ülni és tévét nézni elég unalmas

- meséli a férfi, aki azóta se tudja, hogyan dobja fel az életét.

Egy másik lottónyertes is az álmainak él, miután több, mint 4 milliárd forintot nyert Angliában a lottón. A 72 éves Terri Pichton-Clark most álmai táncruhájában tangózik a Blackpool Towe báltermében. Az idős nő korábban is tehetséges táncos volt, egy időre azonban anyagi okok miatt le kellett mondania szenvedélyéről, ma már azonban semmi akadálya annak, hogy folytassa. Hihetetlenül szerencsésnek érzi magát, és azt vallja, sosem késő elkezdeni vagy folytatni valamit. Ahogyan fogalmazott, úgy érzi, mintha kétszer nyerte volna meg a lottót, ugyanis minden vágya az volt, hogy egy nap itt táncolhasson, ráadásul végre megvehette álmai táncruháit, amire mindig is vágyott, de sosem volt rá pénze.