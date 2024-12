Újabb fontos fejlemény a munkáshitellel kapcsolatban

A munkáshitel Babaváró hitel és CSOK Plusz mellett is igényelhető

A munkáshitel a konstrukció felépítése tekintetében leginkább a babaváró hitelhez hasonlít, hiszen az is szabad felhasználású, kamatmentesen törleszthető, illetve gyermekvállalás esetén tartalmaz törlesztési szünetet és hitelelengedést is. A két hitel azonban nem zárja ki egymást, mert bár mindkettő jutalmazza a családalapítást, a babavárónak kifejezetten feltétele a gyermekvállalás, a munkáshitelnél pedig afféle bónusz az ezzel kapcsolatos juttatás. A CSOK Plusz szintén tartalmaz hasonló elemeket, és ugyancsak kompatibilis a munkáshitellel. A CSOK Plusz gyermekvállalás esetén igényelhető támogatott lakáshitel, amely ugyancsak jutalmazza a gyermekek érkezését, de nem zárja ki, hogy a gyerekhez járó kedvezményeket a munkáshitel keretében is igénybe vegyük.

A munkáshitel, a Babaváró hitel és a CSOK Plusz tehát akár együtt, akár egymástól időben eltolva, de párhuzamosan is igényelhető, és ezzel akár komplex stratégia is elkészíthető az otthonteremtésre

– hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.