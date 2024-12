Kiderült, hogyan ismerhető fel a hamis méz

A kristályosodás nem jelent feltétlenül problémát, nem utal a méz gyenge minőségére – hangsúlyozza a Facebookon a Nébih. Hozzáteszik:

a kristályosodás a nektárt adó növénytől és a méz cukorösszetételétől függő folyamat.

Például az akácméz világos, hígan folyós és kevésbé hajlamos a kristályosodásra, míg a napraforgóméz sötétebb és szinte teljesen kikristályosodik.

Ha egy "akácméz" erősen kristályos, valószínűleg nagyobb arányban tartalmaz egyéb virágokból (pl. facélia) tartalmazó mézet.

A szín, a konzisztencia és a kristályosodás alapján sok hamisítvány kiszűrhető. A fajtamézek nemcsak megjelenésükben, hanem ízükben és illatukban is különböznek:

Akácméz: enyhén aromás, kevéssé savas.

Repceméz: nagyon édes, jellegzetes zamatú.

Napraforgóméz: kesernyésen édes, karakteres.

Ha nagyon bekristályosodott, enyhén érdemes melegíteni, azonban ezt fűtőtesten érdemes megtenni, ugyanis 40 fok felett a méz beltartalmi értékei romlani kezdenek - teszi hozzá a Világgazdaság.

A Nébih felhívja a figyelmet arra is, hogy lehetőleg termelői mézet vásároljunk.

Talán kevesen tudják, de a méz is az egyike azoknak a termékeknek, amiből érdemes betárazni például az iskolakezdésre, és igaz ez az őszi-téli szezonra is, amikor könnyebben terjednek a vírusos fertőzések.

A nyári szünetet követően a gyerekek ugyanis hirtelen kerülnek ismét közösségbe, ahol a vírusos és bakteriális fertőzések könnyen terjednek. Több időt töltenek zárt térben is, ami szintén segíti a kórokozók terjedését, azonban egyetlen kanál méz is komoly védelmet jelenthet, hiszen antibakteriális tulajdonsága segít megakadályozni a baktériumok szaporodását és hozzájárul a fertőzések elkerüléséhez. Az Origo szakértői tanácsok alapján készült cikkében arra is kitértünk, hogy a benne található nyomelemek és vitaminok pedig segítenek az egészséges immunrendszer fenntartásában. Immunerősítésre az akácméz különösen ideális, számos jótékony hatása miatt.

Szeptember elseje egyenlő azzal, hogy vissza kell ülni az iskolapadba, de a mindennapi rutinba nem könnyű az agynak sem visszarázódni. A gyerekek legfeljebb 20-30 percig képesek koncentrálni, a sokszor 45 perc igencsak lefárasztja az agyat. A mézben található antioxidánsok segítenek csökkenteni a szabad gyökök okozta káros hatásokat, így többek között a memória romlását is megfékezik. Emellett a méz B-vitaminokat és olyan fontos ásványi anyagokat - mint a vas, kalcium és magnézium - tartalmaz, amelyek kulcsfontosságúak az idegrendszer megfelelő működéséhez és a koncentráció fenntartásához - hangsúlyozza Gál Attila, a BeoBee Méhészet vezető méhésze.