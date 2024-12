Ütemesen halad a Paks II. beruházás

Fotó: Paks II. Zrt.

A paksi bővítés nyomán évi 3-3,5 milliárd köbméterrel lesz csökkenthető a földgázimport, és így az ország jóval kevésbé lesz kitéve a nemzetközi energiapiac viszontagságainak. Mindezek mellett a szén-dioxid-kibocsátás is nagyjából 17 millió tonnával mérséklődhet, ami jelentősen hozzájárul a környezetvédelmi erőfeszítésekhez.

Szerbia és a közép-ázsiai országok is atomerőművet építenének

Ebbe a trendbe illeszkedik bele az is, hogy Szerbiában az új energiatörvény eltörölte a nukleáris energia alkalmazására vonatkozó tilalmat, amelyet 35 éve az akkori Jugoszláviában vezettek be. Belgrád most kifejezetten támogatja a nukleáris és hidrogénenergia fejlesztését. Az ország áramtermelése jelenleg közel 70 százalékban szénerőművekből származik. A kormány azonban kötelezettséget vállalt, hogy 2050-ig kivezetik ezt a környezetszennyező technológiát. Aleksandar Vučić elnök korábban azt is kijelentette, hogy Magyarországgal közösen építhetnének atomerőművet, illetve Szerbia is beszállna a Paks-2 projekt megvalósításába.

Emellett újabb ország csatlakozik az atomerőművet használók klubjához:

Kazahsztánban októberben népszavazáson a választópolgárok döntő többsége, több mint 71 százaléka egy, a fenntartható energiaellátást biztosító új atomerőmű megépítése mellett tette le a voksát.

Így Kazahsztánnak, a világ legnagyobb uránkitermelőjének is lesz saját atomerőműve.

Ezzel a kis moduláris reaktorok építéséről idén a Roszatommal már megállapodott Üzbegisztánnal és egy hasonló erőmű építését fontolgató Kirgizisztánnal együtt már három közép-ázsiai országban van kibontakozóban az atomreneszánsz.