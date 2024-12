Az év végét is adományozással zárja a Pro Filii Alapítvány

A Pro Filii Alapítvány egész évben az önzetlen támogatás nemes missziójával próbálja elérni, hogy a szociális vagy egészségügyi okokból rászorulók mihamarabbi segítségben részesüljenek. Éppen ezért idén is még karácsony előtt döntés született az utolsó negyedévre beérkezett kérelmek sorsáról. A bírálóbizottság javaslatára a kuratórium végül a 220 magánszemély közül 49-nek csaknem 122 millió forintos, a 436 nonprofit szervezet pályázatából pedig 28 számára mintegy 133 milliós támogatásról döntött.

Fotó: Facebook / Prof Filii Alapítvány

„Az utolsó negyedéves ciklusra beérkezett pályázatok értékelése során rengeteg megható történettel találkoztunk, ezért igyekeztünk a rendelkezésünkre álló pénzügyi forrásokból minél több családon, gyermeken segíteni.

Összesen 77 magánszemélyt és civil szervezetet tudtunk támogatni; többek között a koraszülöttek ellátását, mentőszolgálatokat, valamint fejlődési rendellenességgel világra jött gyermekeket, köztük egy Duchenne-féle izomdisztófiában szenvedő ikerpárt, de agydaganattal küzdő felnőtt immunterápiáját is.

Az alapítvány továbbra is elkötelezett abban, hogy ne hagyja magára a nehéz helyzetben élőket és bátorítsa a közösségi összefogást” – nyilatkozta dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A szervezet jelentős anyagi hozzájárulásának köszönhetően javulhat több, születéskor agyvérzést szenvedett csecsemő, ALS-ben szenvedő felnőtt, egy Bohring-Opitz szindrómás, valamint egy cerebelláris ataxia miatt hypoton izomzatú gyermek egészségügyi állapota is. Az Otthonban Élő Idősekért és Demens Betegekért Alapítvány nyugdíjasok, valamint fogyatékkal élők kezeléséhez szükséges gyógyászati segédeszközöket, a Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány pedig látássérültek által használt olvasógépeket szerezhet be. A korábbi évekhez hasonlóan kulturális, sport és érték-, illetve esélyteremtési célú kérelmek is kapnak támogatást. Többek között elindulhat egy 15 esztendős autista sakkozó tehetséggondozási programja, valamint egy hátrányos helyzetű fiatalok integrációját segítő néphagyomány-őrző projekt. De az adományozási összegek által gyorsulhat fel két élvonalbeli sportoló teljeskörű rehabilitációja is.