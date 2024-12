Szilveszteri nyereményjátékban égnek a magyarok

Az idei Sok Szerencsét! sorsjegy különlegességét az útvonalkereső játék adja, ráadásul azonnali nyerést jelentő szerencseszimbólumokat és bónuszjátékokat is tartalmaz - írja a Szerencsejáték Zrt. közleménye.

Az elegáns, óévbúcsúztató és újévi hangulatot idéző, jellegzetes szimbólumokat is felmutató dizájn vonzó választást jelenthet bárki számára, főleg, hogy egy sorsjeggyel akár hét nyeremény is elérhető.

A nemzeti lottótársaság felmérése szerint az útvonalkeresős játékmenetet a játékosok többsége kedveli, a nők körében kifejezetten magas arányban. A sorsjegyen elhelyezett szerencseszimbólumok szintén sokak számára vonzóak – derül ki a kutatásból.

Az új sorsjegyen a játékosok középről, a lóheréktől négy útvonalon indulhatnak el egy-egy szimbólum felé, sorra kaparva le az útba eső mezőket. Ha a nyilak mentén haladva elérik a kaparófelület alatt található 4 CÉL felirat egyikét, megnyerik az adott útvonal végén található nyereményt, amennyiben útközben virág szimbólumot találnak, 5000 forintot, pénzköteg szimbólum esetén pedig 10.000 forintot nyerhetnek. A sorsjegyen található négy bónuszjáték is: aki a 2025-ös évszám számjegyeinek lekaparása közben csillag szimbólumot talál, megnyeri az egyes bónuszjátékok kaparófelülete alatt található összeget.

Az idei Sok Szerencsét! sorsjegy különlegességét az útvonalkereső játék adja

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

"Az óév búcsúztatása és újév kezdete mindig különleges jelentőséggel bír játékosaink számára, hiszen ilyenkor sokakban még erősebb a vágy a szerencse és az új lehetőségek iránt. A Sok szerencsét! sorsjeggyel ezt az érzést szerettük volna megragadni, miközben a játékélményt is új szintre emeltük azzal, hogy a labirintus útvonalai és a bónuszjáték kaparófelületei akár hét nyereményt is rejthetnek" – mondta a Szerencsejáték Zrt. stratégiai igazgatója. Uszkay-Boiskó Sándor kiemelte: “a 2000 forintos sorsjegy további különlegessége, hogy a sorozatban nem egy, hanem két, 100 millió forintos fődíj is várja a szerencsét próbálókat.”

A két fődíj mellett vidáman és reményteljesen indulhat az év annak a 10 játékosnak is, akik a 10 millió forintot rejtő sorsjegyek egyikét találják meg,

és az az 50 játékos sem fog szomorkodni, akik 1-1 millióval lesznek gazdagabbak.