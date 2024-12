Megkönnyítené az egyik kereskedelmi lánc az adventi időszakot

Nem csak élelmiszerüzlet

A SPAR üzletlánc termékkínálatában az alapítás óta, azaz már több mint 30 éve fontos szerepet töltenek be a háztartási és kozmetikai árucikkek. A vállalat folyamatosan figyeli a vásárlói igényeket és ezek alapján bővíti választékát. A nagy alapterületű INTERSPAR hipermarketekben akár 3 ezernél is több ilyen jellegű termék is van, de a legkisebb üzletekben is száznál több konyhai, fürdőszobai áru van a polcokon.

illusztráció

Fotó: SPAR

Igazán ünnepelni csak tisztaságban lehet

Ha úgy érzi, hogy az utolsó pillanatokra hagyta az ünnepi készülődés legnagyobb feladatát, a takarítást, akkor gondoljon arra, hogy ezzel nincs egyedül. A halogatás sokak életében előforduló probléma, de ha néhány egyszerű tanácsot megfogad, akkor máris könnyebb lesz az élet. Persze változtatni nem megy egyik napról a másikra, válsághelyzetben pedig segítséget jelenthet a SPAR üzletek választéka: a fürdőszoba, a konyha és a háztartás valamennyi területén meg tudjuk találni a számodra szükséges terméket a vízkőoldótól a mosogatószerekig, ráadásul ezeket hatalmas kedvezményekkel vehetjük meg a SPAR kuponakciójával.A SPAR vagy INTERSPAR üzletekben december 2. és 8. között 20-50 százalékos kedvezménnyel lehet beszerezni csaknem ezer háztartási és kozmetikai terméket! A kisgyermekes családok pedig jól tudják, nincs az a pelenkamennyiség, ami elég lenne, így érdemes a listára ezt is felvenni, hiszen egyes pelenkákra is 30 százalék kedvezményt is kínálnak.

Sok idő megy el erre

Az ünnepi készülődés legnehezebb pillanata a „Mit vegyek?” kérdés alapos átgondolása és megválaszolása. A tervezés és készülődés során az idő legnagyobb részét az ajándékok beszerzése viszi el. Egy friss felmérés szerint erre fordítjuk a legtöbb időt a karácsonyi készülődésben. Vannak olyan ajándékok, amelyek egyrészt sosem mennek ki a divatból, másrészt rendkívül praktikusak.