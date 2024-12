Idén ehet utoljára úgy szaloncukrot, ahogy eddig

Mint minden évben, úgy idén is jól fogynak a csokimikulások a boltokban, a magyar családok a december 6-a előtti hetekben csaknem 8-9 milliót vásárolnak azokból. Az ünnepre készülve kelendők az édességes adventi kalendáriumok is, ezekből 350 ezret adnak el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Édességgyártók Szövetsége által készített körkép szerint. Az édességgyártó vállalatok nemrégiben lezajlott, évzáró rendezvényén kiderült az is, hogy az édességek világában, így az ünnep legfontosabb édesipari termékének számító szaloncukroknál is, a hagyomány és az újdonságok keresése egyaránt jelen van. Ez a kijelentés érvényes mind a minőséget kereső, de kísérletező kedvű gyártókra, mind a megszokott ízeket előnyben részesítő, de az újdonságokra is nyitott fogyasztók oldalán. Ám a rendezvényen elhangzott más is, ami alapján könnyen lehet, jövőre újra "szintet lép" az idén nyártól már hungarikumként jegyzett szaloncukor.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock

20 milliárd forintért veszünk több ezer tonna szaloncukrot

A teljes magyarországi édességpiac 380 milliárd forintos éves forgalmú, ezen az importált termékek mellett mintegy 250 hazai vállalkozás kínálata jelenik meg. Nem meglepő az, hogy a kiskereskedelem egésze mellett az édességgyártóknak is különösen fontos hónap december: imént említettük a csokimikulásokat, melyek forgalma változatlanul nagyobb, mint húsvéti konkurenseiké, a csokoládényulaké.

December igazi édességsztárja azonban az édesipari termelésben a szaloncukor, melyből évente stabilan 3-3,5 ezer tonnát vásárolunk kb. 20 milliárd forint értékben.

Ez igen tekintélyes, 40 százalékos arányt jelent a teljes, 50 milliárdos havi édességforgalomban. (A bejglikedvelők kedvéért említjük, hogy a bejglik természetesen szintén a karácsony elmaradhatatlan édességei, ezek azonban előállítás szempontjából az élelmiszeripar más szegmenséhez tartoznak.)

S miközben a hagyományos ízekben továbbra is a zselés szaloncukor a legnépszerűbb, melyet a kókuszos, marcipános és más klasszikusok követnek, a magyar gyártók kísérletezőkedve kifogyhatatlan új ízek keresésében. Emellett egyre több gyártó készít cukormentes vagy alacsony cukortartalmú édességeket, így a diabétesszel élők mellett a valamilyen más okból diétát tartó fogyasztóknak sem kell lemondaniuk a szezonlális édességekről, így a szaloncukorról sem.