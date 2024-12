Tartósan csökkentek az árak az ALDI-nál

Az ALDI tartós árcsökkentésekkel támogatja vásárlóit novembertől, hogy még egyszerűbbé tegye a mindennapi spórolást. Az árzuhanás 57 közkedvelt zöldséget, gyümölcsöt és friss húst érint. A vállalat célja, hogy hosszú távon segítse a magyar családokat, így az alacsonyabb árak nemcsak a karácsony előtti időszakra, hanem azt követően is érvényben maradnak.

Forrás: ALDI

Zöldségek és gyümölcsök még jobb áron

November 21-től az ALDI állandó zöldség- és gyümölcskínálatának negyede tartósan alacsonyabb áron érhető el. Az árcsökkentéssel érintett termékek közül tízet olcsóbban kínál az ALDI, mint 2021-ben, további tizenkét friss zöldséget és gyümölcsöt pedig a 2021-ben érvényes árakon lehet megvásárolni. Ennek köszönhetően egyes zöldségek ára akár 40%-kal is csökkent. A korábbinál jobb áron vásárolhatnak meg különféle burgonyákat, hagymákat és répaféléket, sőt, az intézkedésnek köszönhetően a klasszikus húsleveshez elengedhetetlen 750 grammos leveszöldség csomag ára is jelentős mértékben csökkent. A gyümölcsök között a szezonális kedvencek is kedvezőbb áron érhetőek el, hiszen a narancs, a mandarin, a citrom és a banán ára is tartósan mérséklődött.

Friss húsok: 20 termék ára csökkent tartósan

November 28-tól a kizárólag hazai forrásból származó állandó frisshús-kínálat közel harmada, összesen 20 termék is olcsóbb lett az ALDI-üzletekben. Ezek fele 2022-es árszinten kapható. Az ármérséklés érinti a legnépszerűbb sertés-, csirke-, pulyka- és marhahúsokat, így elérhetőbbé váltak a magyar konyha kedvelt ünnepi fogásainak alapanyagai is. Az ALDI kedvezőbb áron kínálja többek között a HÚSMESTER saját márkás sertéskarajt, marha gulyáshúst és pulykamellfilét is.

Forrás: ALDI

Nálunk, az ALDI-nál a jó dolgok mindig együtt járnak, mint a tartósan jó árak és a mindig friss kínálat.