149 élelmiszer akadt fenn a fogyasztóvédelmi vizsgálaton

Az élelmiszerbiztonság és a fogyasztók védelme 2024 téli ünnepi időszakában is jelentős figyelmet kap: december 9-e óta tart a Nobilis Márton élelmiszergazdaságért és agrárszakképzésért felelős államtitkár által elrendelt téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés. Az év végéig tartó kezdeményezés során hagyományosan a karácsonyhoz, a téli ünnepi időszakhoz kapcsolódó célterületeket és termékeket vizsgálnak szakemberek. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) az ellenőrzés első szakaszát követően már el is végezte az eddigi eredmények összesítését - közölte az Agrárminisztérium (AM).

Az államtitkár kifejtette, a vármegyei és a járási kormányhivatalok munkatársai a Nébih szakértőivel és irányításával végzik a több mint három hétig tartó, összehangolt országos akciót. A komplex vizsgálat-sorozatban az ünnepi időszaknak megfelelően, kiemelt figyelmet kap az élelmiszer-előállítás és -forgalmazás mellett a vendéglátás. A szakmai ellenőrzés az év ezen szakaszában közkedvelt termékek körére is kiterjed. Nobilis Márton ismertette, az élelmiszer-előállítás esetében elsősorban a hús és húskészítmények előállítása kapcsán végeznek létesítmény- és élelmiszer-ellenőrzést. Az üzletekben, piacokon, ideiglenes árusítóhelyeken, adventi és karácsonyi vásárokon zajló forgalmazás ellenőrzésének középpontjában a friss húsok, valamint a karácsony idején nagy népszerűségnek örvendő élőhal árusítása kerül. Az édesipari termékek értékesítése esetében azok lejárati idejét és nyomonkövethetőségét szemlézik az ellenőrök. Adventi kivilágítás a székesfehérvári Fő utcában, előtérben az Országalma 2024. december 22-én

Fotó: MTI/Vasvári Tamás A vendéglátás kiemelt ellenőrzése elsősorban az adventi, karácsonyi rendezvényeken zajlik. A főbb szempontok között a higiénia biztosítása, a személyi és technikai feltételek megfelelősége, az eladásra kínált élelmiszerek lejárati ideje, jelölése és nyomonkövethetősége szerepel. A téli ünnepi vásárok és rendezvények kínálatának elmaradhatatlan része a forralt bor, amelynél a receptúrát tartalmazó gyártmánylap, valamint az alapanyagok eredetének vizsgálata kerül a fókuszba. A téli akcióban a szezonális zöldségek és gyümölcsök származásának, nyomonkövethetőségének ellenőrzése is helyet kap. Az élelmiszerek mellett a Nébih a téli vadmadáreledeleket is vizsgálja. Az államtitkár hangsúlyozta, az ellenőrzés-sorozat december 15-én lezárult első szakaszában országosan 779 ellenőrzésre került sor. Ebből 135 vizsgálat élelmiszer-előállító helyen, 542 az élelmiszer-forgalmazásban és 77 kitelepült vendéglátóhelyen, valamint 25 kitelepült jövedéki engedélyes árusítónál történt. Az ellenőrök leggyakrabban (35 esetben) higiéniai hiányosságokat tapasztaltak, a dolgozók egészségügyi alkalmasságával kapcsolatban 26 esetben tártak fel hiányosságot. Az ellenőrzésekkor 149 különböző élelmiszertételt kellett kivonni a forgalomból, kevesebb mint 1 tonna mennyiségben, aminek a legfőbb oka a jelölési hiba volt, leginkább a külföldi édességeknél. A tapasztalt hiányosságok miatt 1 üzletben kellett a tevékenységet korlátozni, emellett az ellenőrök 3 alkalommal figyelmeztetést, 59 esetben bírság kiszabását alkalmazták szankcióként. Utóbbiak összege idáig 4 millió forint, de több eljárás még folyamatban van.

Az első héten összesen 43, élőhalat árusító hely állatvédelmi célú ellenőrzése zárult le. Az állattartási körülmények, valamint az állategészségügyi dokumentációk vizsgálata során súlyos jogszabálysértést nem tapasztaltak a szakemberek: a tároló medencék nem voltak túlzsúfoltak, és azokban a vízminőség, a levegőztetés is megfelelt az előírt követelményeknek. Sérült halat nem találtak a vizsgálatot végzők, és a halak értékesítés előtti kötelező kábítása is megtörtént – tették hozzá. Nobilis Márton kiemelte, a vendéglátás területén folytatott eddigi ellenőrzések tapasztalata, hogy a rendezvényekre, adventi, karácsonyi vásárokra kitelepült vendéglátók megfelelően felkészültek. A vállalkozók biztosították az élelmiszer-higiéniai és -biztonsági szempontok betartásához szükséges feltételeket, és bejelentési kötelezettségüknek is eleget tettek. Jellemzően a forgalmazott termékek és alapanyagok eredetét is tudták számlával, szállítólevéllel igazolni. Probléma néhány esetben a dolgozók egészségügyi kiskönyvével, valamint az allergén összetevőkkel kapcsolatos tájékoztatás terén akadt. Kirívó esetekként említhető, hogy egy vendéglátóhelyen lejárt minőségmegőrzési idejű fűszereket is használtak az ételkészítéshez, egy másiknál pedig a mosogatás és a kézfertőtlenítés feltételei hiányoztak. A feltárt hiányosságok nagyobb részét már az ellenőrzés idején megszüntették a vállalkozók, és mostanra a több időt igénylő javításokat, pótlásokat is elvégezték. Szakemberek ellenőrzik az adventi vásárokat is (illusztráció)

Fotó: Origo A karácsonyi vásárokra kitelepült jövedéki engedélyes árusítók, forralt bort forgalmazók körében a 25 kitelepült egységből 4 helyen hiányzott a gyártmánylap, és 5 alkalommal nem tudták bemutatni az alapanyag származását igazoló dokumentumot. Hozzátette, hogy a téli szezonális ellenőrzés első szakaszában vadmadáreledeleket is vizsgáltak a Nébih szakemberei. Az eddig ellenőrzött 38 terméknél több esetben kisebb jelölési hibákat, hiányosságokat tártak fel az ellenőrök.

A Nébih laboratóriumában biztonsági, valamint a minőségi paraméterek alapján egyaránt vizsgálják a termékeket. A vizsgálatok még zajlanak, a már lezárt mérések során nem találtak problémát – tudatta az AM. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra is, hogy a fogyasztók érdekében minden évben elrendelt, nagy alapossággal végrehajtott, széleskörű ellenőrzés-sorozat célja, hogy az ünnepi időszakban is kizárólag biztonságos és jó minőségű élelmiszer kerüljön a családok asztalára. Ennek érdekében a már december elejétől tartó, összehangolt, sokrétű munkát egészen az óév utolsó napjáig folytatják a hatóság szakemberei – írták. Tájékoztatásuk szerint a Téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés 2024. részjelentés letölthető a Nébih honlapjáról.

