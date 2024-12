Fontos változás: januártól több áramfogyasztónak megszűnik a diktálás

"A megkezdődő átállás hosszabb távon nagyban elősegítheti a hazai villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozott működését, a megfizethető szolgáltatások biztonságos fenntartását.

Megnyitja az utat azelőtt, hogy a későbbiekben egyre több felhasználó csökkenthesse a hálózat terhelését és saját kiadásait is azzal, hogy fogyasztását tudatosan a gyors ütemben terjedő időjárásfüggő megújulók termeléséhez időzíti

- fűzte hozzá a minisztérium.

2025 elejétől új típusú elszámolási mód az okosmérővel rendelkező fogyasztóknál

Az érintettek áramszámláit eddig havi diktálás vagy az előző évi fogyasztásból kiinduló becslés alapján állították ki, majd a soron következő éves leolvasás után a valóban elfogyasztott mennyiség alapján készült el az elszámolószámla. A változtatás rövid távú célja, hogy a korszerű eszközökkel pontosan nyomon követett, tényleges fogyasztás alapján történjen az elszámolás.

Kiemelték:

az idősoros átállás első körben mintegy 600 ezer fogyasztási helyet érint.

Negyven százalékuknál háztartási méretű kiserőmű üzemel, ők az év során nemcsak vételeznek áramot a közcélú hálózatból, hanem be is táplálnak oda. Közülük az éves szaldó elszámolásban lévőkkel januártól is a megszokott módon számolnak el. A szaldósok 10 éves jogosultsági időszakuk alatt tehát semmilyen eltérést nem tapasztalhatnak majd az eddigi gyakorlattól - hangsúlyozta az EM.

A többi felhasználó energiaköltségei sem változnak a januári bevezetéssel. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) rendeletmódosításai szabályozói oldalról megteremtették az új okosmérős elosztói tarifa alkalmazásának feltételeit.

A MEKH 2025-re kiadott határozata három zónaidőt rögzít: a nappali időszakot reggel 6 órától délután 5 óráig, a csúcsidőszakot délután 5 órától este tíz óráig, és a fennmaradó éjszakai-hajnali órákra eső völgyidőszakot. Az elosztói forgalmi díj értéke 2025 januárjától mindegyik új, napon belüli zónaidőben megegyezik a nem okosmérős fogyasztókra érvényes elosztói díjszinttel.

A későbbiekben mód nyílik majd arra, hogy egyes felhasználókra, önkéntes alapon a különböző napszakokra különböző díjakat állapítsanak meg.

Az érintetteket ez teheti érdekeltté abban, hogy tervezhető fogyasztásukat a bőségesebb árampiaci kínálathoz időzítsék, így járulva hozzá az esti hálózati csúcsterhelés csökkentéséhez. Így például temperálás céljából napközben működtethetik a légkondicionálót, melegíthetnek fürdővizet, hogy a hazaérkezés után kevesebb áramot használva is elérjék a kívánt, komfortos hőfokot. Ugyanakkor akár a programozható háztartási nagygépeik működtetését, vagy elektromos autójuk töltését is a csúcsidőszakon kívülre ütemezhetik.